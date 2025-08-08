Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta, Debut Pelatih Eduardo Perez Moran

FAJAR.CO.ID, SURABAYA -- Pencinta sepakbola tanah air kini tertuju pada laga-laga perdana di ajang Super League 2025/2026 pada Jumat (8/8).

Setidaknya ada tiga pertandingan yang tersaji yakni PSM Makassar vs Persijap Jepara, Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta, dan Borneo FC vs Bhayangkara FC.

Khusus Persebaya Surabaya, tim ini mengawali petualangan di Super League 2025/2026 dengan menjamu tim promosi, PSIM Yogyakarta. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat malam.

Tampil di depan ribuan Bonek, skuad Bajul Ijo tentu ingin ingin meraih kemenangan pertama musim, sebagai langkah positif mengawali langkah di Super League Indonesia.

Di laga ini juga, akan menandai debut resmi pelatih anyar Persebaya, Eduardo Perez Moran. Dengan persiapan tim yang dimulai sejak 23 Juli, Perez yakin anak asuhnya siap secara fisik dan mental untuk mengatasi tantangan PSIM.

PSIM Yogyakarta yang datang sebagai tim promosi, tidak berarti tanpa ancaman bagi Persebaya Surabaya.

Tim dengan julukan Laskar Mataram punya beberapa pemain dengan pengalaman yang tidak diragukan lagi. Salah satunya adalah mantan pemain Persebaya sendiri, Ze Valente dan Reva Adi Utama.

Pemain yang satu ini bahkan mendapat sambutan menarik karena kembali ke GBT meskipun kini berbaju tim tamu.

Selama pramusim, PSIM Yogyakarta memang memiliki catatan negatif. Pasalnya, dari enam laga uji coba yang dilakoni, Laskar Mataram ini hanya meraih dua kaling menang. Karena itu, isu utama yang menghantui tim ini adalah sulit menciptakan gol.