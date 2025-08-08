Menu
Di Tengah Kisruh Royalti, Ahmad Dhani Dituding Jiplak Lagu Madu Tiga? Simak Faktanya

Muhammad Nursam - Nasional
Potongan video Film Madu Tiga.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah kisruh royalti lagu yang kini jadi sorotan publik, muncul tudingan miring terkait Ahmad Dhani Prasetyo.

Pentolan Dewa-19 itu dituding menjiplak lagu Madu Tiga. Dinarasikan bahwa lagu tersebut adalah karya P. Ramlee seniman Malaysia.

Tudingan itu muncul dari akun medancyber_official di media sosial Threads.

"Sebagian besar orang tidak asing lagi dengan lagu Madu Tiga yang dinyanyikan Ahmad Dhani. Lagu karya P. Ramlee seniman Malaysia. Ramlee merilis lagu Madu Tiga pada 12 Februari 1964 bersamaan perilisan film dengan judul yang sama. Film komedi romantis," tulis akun tersebut, dikutip Jumat (8/8/2025).

"📍 Netizen pun berkomentar :
💭 Royalti sudah dibayar bos Dhani⁉️
💭 Ternyata Nyiplak lagu orang toh..
💭 Ku kira Pencipta, Rupanya Penciplak," tambah akun tersebut sembari membagikan video cuplikan film dimaksud.

Lalu bagaimana faktanya?

Sejumlah warganet yang melihat postingan itu pun banyak yang menjelaskan sembari memberikan fakta yang didapatkannya.

"Banyak komen mencemooh dhani, penjiplak…. Haters tertawa puas mencemooh tapi disaat yg sama mereka menunjukkan kebodohannya bersuara tanpa cari tau, ahmaddhaniofficial disiplin soal royalti, bahkan mencantumkan nama pencipta asli di albumnya.
Haters silakan beli albumnya 😅😅😅," tulis warganet di kolom komentar.

"ADP itu musisi yg paling disiplin soal royalty dan hak intelektual. Rata2 lagu org lain yg di cover nya sudah di bayar lisensi nya. Jadi haters boleh, goblog jangan. Disclaimer, saya bukan penggemar fanatik ADP dan segala band buatannya," jelas lainnya.

