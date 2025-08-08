DJ Bravy Pacar Erina Carlina Akui Pernah ‘Bungkus’ Lima Wanita Dalam Sehari

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DJ Bravy, kekasih Erika Carlina, kembali jadi sorotan setelah jejak digitalnya viral di media sosial. Dalam sebuah video yang diunggah akun X @whoopziiy, pria bernama asli Vconk itu blak-blakan mengaku pernah berhubungan dengan lima wanita berbeda dalam satu hari.

Pengakuan tersebut muncul saat ia menjadi bintang tamu dalam sebuah acara. Sang host menanyakan rekor hubungan bebas yang pernah dialami DJ Bravy selama berkarier di dunia malam.

“Selama masuk dunia malam rekor elu semalam ng****t berapa kali?” tanya host tersebut, dikutip Kamis (7/8/2025).

Bravy pun menjawab tanpa ragu, dan blak-blakan mengakui jika dirinya pernah bersama lima wanita berbeda sekaligus.

“Satu hari ya, gue pernah ng****t lima kali sama lima cewek berbeda,” ujarnya.

Ia mengaku jika itu terjadi di masa lalu ketika gaya hidupnya masih terbilang liar.

“Ini masih zaman gue rusak banget dulu, kan sekarang puji Tuhan masih ya,” katanya.

Bravy kemudian membeberkan kronologinya, mulai dari kebiasaan pulang party hingga membuatnya kerap mencari pasangan baru.

“Pulang party, bungkus. Ya dia pulang kan, gue ditinggalin kan jadi bangun tidur sendiri, terus cari lagi (cewek). Ganti pasien baru,” ujarnya.

Pernyataan itu menuai reaksi keras dari warganet. Banyak yang menyebut DJ Bravy dan Erika Carlina adalah pasangan yang sepadan, mengingat keduanya kerap tampil terbuka di media sosial.

“Pantesan dengan bangga dia mau terima EC meskipun hamil. Jejak digital 😮 @eri.carl yakin bakal selamanya nih ? Yg lagi di bangga2in,” kata warganet.