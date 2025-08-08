Dramatis! Gol Telat Carlos Franca di Babak Tambahan Waktu Gagalkan Pesta Kemenangan PSM Makassar, Skor 1-1

FAJAR.CO.ID, PAREPARE — PSM Makassar membuka musim BRI Super League 2025/2026 dengan hasil imbang dengan skor 1-1 atas Persijap Jepara, pada laga yang digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Jumat (8/8/2025).

Gol PSM Makassar dicetak oleh pemain muda andalan mereka, Victor Dethan sedangkan gol Persijap dicetak oleh Carlos Franca di masa tambahan waktu.,

Pertandingan ini menjadi tantangan berat bagi Juku Eja yang belum bisa menurunkan pemain barunya akibat masih dikenai sanksi larangan pendaftaran pemain dari FIFA.

Sanksi tersebut merupakan buntut dari sengketa gaji dengan mantan pemain mereka, Willem Jan Pluim.

Meski tampil tanpa sebagian besar pilar inti, PSM tetap menunjukkan determinasi tinggi sejak awal laga.

Gol cepat lahir di menit ke-7 setelah Victor Dethan sukses mengonversi umpan matang dari bek asing Victor Luiz menjadi gol semata wayang dalam pertandingan tersebut.

Gol Dethan sukses dibalas oleh Carlos Franca dimenit akhir. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tak berubah.

Sebelumnya, Borneo FC juga sukses mengamankan tiga poin usai mengalahkan Bhayangkara Lampung FC dengan skor identik 1-0.

Sementara itu, Juara liga 2 musim lalu, PSM Yogyakarta mengejutkan publik dengan sukses mengalahkan tuan rumah Persebaya Surabaya dengan skor 0-1. (zak/fajar)