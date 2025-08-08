Eks Tentara Israel Pegang KITAS Investor, Kelola Vila Mewah di Bali, Jadi Mata-mata Zionis?

FAJAR.CO.ID -- Dua eks tentara Israel atau Israel Defence Forces (IDF) dikabarkan mengelola vila mewah di Bali dengan mengantongi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Investor. Salah satunya seorang pria bernama Shachar Gonen dan satunya lagi perempuan diduga bernama Adi Hashamonai, selebgram asal Israel berusia 27 tahun.

Keberadaan dua eks tentara Israel itu menghebohkan jagat maya. Keduanya diduga masuk ke Indonesia menggunakan paspor Jerman.

Di media sosial, Shachar Gonen kerap menampilkan dirinya sebagai pegiat perjalanan dan pembuat konten wisata.

Gonen dikaitkan dengan akun Instagram @gonenvillasbali, yang sebelumnya rutin membagikan promosi vila-vila tropis eksklusif bergaya modern di Bali.

Akun Instagram @gonenvillasbali itu tiba-tiba berubah jadi privat setelah dugaan eks tentara Israel mengelola vila di Bali menjadi sorotan. Akunnya kini tak lagi menampilkan unggahan ataupun daftar pengikut.

Terkait keberadaan eks tentara Israel yang mengelola vila mewah di Bali, Pihak Imigrasi masih mengecek kebenaran informasi tersebut. Keduanya disebut sebagai bekas tentara Israel (IDF) masuk ke Indonesia dengan menggunakan identitas Jerman.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai hebohnya eks tentara Israel yang mengelola vila Bali di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/8/2025).

"Ini lagi dicek sekarang. Tim lagi di sana ya, lagi operasi," kata Agus Andrianto dikutip dari Antara, Kamis (7/8/2025).