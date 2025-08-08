Ekspresi Inda Putri Manurung Saat Rekam Nikita Mirzani Jadi Sorotan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Sosok Jaksa Penuntut Umum (JPU), Inda Putri Manurung dalam kasus dugaan Pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani disorot.

Sidang lanjutan kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys yang digelar pada Kamis (7/8/2025) itu berakhir panas dan sempat ricuh.

Tidak hanya soal kericuhan, namuan ada satu momen yang ramai menjadi perbincangan di jagat maya.

Momen tersebut saat Inda Putri tampak merekam suasana saat Nikita tersulut emosi dan ditenangkan sejumlah petugas persidangan.

Bukan sekedar tindakan merekam yang dilakukan oleh Inda Putri, tetapi ekspresi yang ditampilkannya di depan Nikita.

Banyak netizen yang menyebut ekspresi Indah tampak mengejek Nikita. Dengan senyum tipis, Inda tampak mengabaikan momen tersebut.

"Tidak sopan bu, ko bisa JPU modelan gini. Tiba-tiba mabil hp dan merekam terdakwa dengan ekspresi mengejek. Harusnya JPU netral ini ko kek gini modelnya," tulis salah satu akun dikutip Jumat (8/8/2025).

Tidak sedikit yang memberikan komentar nyinyir soal momen ini. Banyak yang mengangap sikap tersebut seharusnya tidak sepantasnya ditampilkan di depan publik.

"Lah emang boleh rekam-rekam?," kata netizen.

"Ow jadi begini cara kerja aslinya," kritik lainnya.

Disisi lain, ada pula yang membela JPU tersebut dan menyebutkan itu digunakan sebagai bukti dikemudian hari.

"Ini sudah selesai persidangan. JPU mengambil video untuk bukti kalau nanti dibutuhkan, dukung JPU," kata netizen yang mendukung. (Elva/Fajar).