Feni Rose Skakmat Azizah Salsha Soal Masih Simpan Foto Philo Paz

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Azizah Salsha ketahuan masih menyimpan fotonya bersama mantan kekasihnya Philo Paz di instagram miliknya.

Foto tersebut disimpan Azizah sebagai sorotan yang diunggah pada 2022 lalu. Dalam foto itu Azizah dan Philo berdiri membelakangi kamera.

Keduanya kompak mengenakan jersey. Jersey Azizah bertuliskan Donald. Sementara Philo bertuliskan nama Beckham.

Foto ini tentunya ramai apalagi rumah tangga Azizah dan pesepakbola Pratama Arhan ramai disebut tengah retak.

Tidak hanya foto Philo, Azizah juga sempat ketahuan main padel bareng dengan anak Jennifer Jill itu.

Merespon ini presenter kondang, Feni Rose memberikan pendapatnya soal kabar yang menghebohkan ini.

"Kenapa sih masih posting foto mantan kamu di instagram kamu sedangkan, ituu kan perjalanan hidup aku buat apa dihapus," katanya dikutip tayangan Rumpi Jumat (8/8/2025).

Namun, Feni tampaknya memberikan sindiran keras kepada anak politisi Andre Rosiade itu.

Menurutnya tidak masalah jika memang status dua orang masih pacaran. Namun, lain cerita dengan Azizah dan Arhan yang telah menikah sejak 20 Agustus 2023 lalu.

"Cuman beda urusannya ketika sudah nikah," imbuhnya.

Presenter yang dikenalkan dengan gaya blak-blakannya ini, mengingatkan Azizah untuk meminta izin suaminya.

"Menikah harus tanya sama pasangannya keberatan atau nggak," pungkasnya.

Sebelumnya, Arhan ketahuan menghapus foto-foto pernikahannya dengan Azizah Salsha yang sempat diunggah pada momen anniversary pertama mereka pada 20 Agustus 2024 lalu. (Elva/Fajar)