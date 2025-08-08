Menu
Beranda Nasional Gaji Pensiunan Naik 12 Persen, Ini Rincian Terbarunya untuk Semua Golongan

Gaji Pensiunan Naik 12 Persen, Ini Rincian Terbarunya untuk Semua Golongan

Zaki Rif'an - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Pencairan gaji ke-13 bagi ASN< TNI Polri dan pensiunan mulai 5 Juni 2023.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belakangan ini, kabar tentang kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen yang beredar di media sosial telah menarik perhatian publik. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa kebijakan ini akan mulai berlaku Agustus 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut tidak sepenuhnya akurat. Kenaikan gaji pensiunan PNS sebenarnya sudah diberlakukan sejak 2024, bersamaan dengan kenaikan gaji PNS aktif.

Kenaikan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, yang diteken oleh Presiden Joko Widodo. Dalam PP ini, disebutkan bahwa pensioanan PNS mengalami penyesuaian yang setara dengan gaji PNS aktif, yakni sebesar 12 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyesuaian gaji dan pensiun tersebut sudah menjadi bagian dari kebijakan fiskal tahun 2024. Kenaikan ini bertujuan untuk menjaga daya beli ASN dan pensiunan, serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas.

"Ini bagian dari langkah pemerintah menjaga daya beli ASN dan pensiunan, serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya.

Rincian Gaji Pokok Pensiunan PNS 2025
Golongan I
• Ia: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200
• Ib: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300
• Ic: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200
• Id: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700
Golongan II
• IIa: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900
• IIb: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800
• IIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700
• IId: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800
Golongan III
• IIIa: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600
• IIIb: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200
• IIIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100
• IIId: Rp 1.748.100 – Rp 4.029.600
Golongan IV
• IVa: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000
• IVb: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800
• IVc: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900
• IVd: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900
• IVe: Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Terkait Gaji Guru Honorer, PNS, Dosen, hingga Guru Besar, Menkeu Sri Mulyani Beber Anggaran yang Digelontorkan
Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kabinet
Prabowo Ingin KSTI 2025 Lahirkan Terobosan, Sri Mulyani Ungkap Anggaran untuk Sektor Pendidikan
Beredar Kabar Gaji Naik per Agustus, Berikut Hak-hak Pensiunan PNS Mulai dari Tunjangan hingga Jaminan Kesehatan
Sri Mulyani Disebut Naikkan Gaji Pensiunan PNS Mulai 1 Agustus 2025 hingga 12 Persen, Ini Faktanya
Skema Baru Penggajian ASN Mulai Berlaku, Tunjangan Ikut Naik
UU ASN 2023 Resmi Berlaku, PPPK Kini Tak Lagi Anak Tiri dalam Urusan Pensiun
Siap Daftar CASN Guru 2025? Ketahui Ketentuan Penggunaan Seragam Setiap Senin