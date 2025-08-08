Menu
Beranda Politik Golkar 100 Persen Dukung Prabowo Ketimbang Geng Solo, Kader: Sami'na Wa Athona pada Kekuasaan

Ilustrasi - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kedua kanan). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/wpa.

FAJAR.CO.ID, KAKARTA — Kader Partai Golkar Maman Abdulrahman menyatakan partainya 100 persen mendukung Presiden Prabowo Subianto. Ketimbang Geng Solo.

Itu diungkapkan Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu di sebuah siniar di YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Mulanya, pembawa acara program itu, Akbar Faizal menanyakan, apakah bersama Prabowo atau Geng Solo.

Akbar Faizal sendiri tak menyebut siapa yang dimaksud Geng Solo. Meski begitu, julukan itu kerap disematkan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan kerabatnya.

“Pokoknya bersama dengan Pak Prabowo dan tidak bersama Solo?” ujar Akbar.

Maman pun menimpali. Bahwa pihaknya tegas bersama Prabowo.

“Tegas. 100 persen kita dukung Pak Prabowo (2029),” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengatakan partainya akan tetap bersama Prabowo. Apapun keputusannya.

“Apapun keputusan yang diambil Pak Prabowo, apapun ceritanya akan kita amankan,” ujar Maman.

Di Golkar, kata dia, para kader diajarkan untuk tegak lurus dengan kekuasaan.

“Mau ada angin topan badai kayak bagaimanapun. Mau enak tak enak. Kita itu doktrinnya kekaryaan. Kita itu samikna waathona kepada kekuasaan,” jelasnya.

“Kemerdekaan atau kemerdekaan bandul politik negara ini, harus betul-betul ada di istana negara,” sambung Maman.
(Arya/Fajar)

