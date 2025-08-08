Gubernur Andi Sudirman: Rakernas NasDem Bawa Berkah Ekonomi bagi Sulsel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang digelar di Hotel Claro Makassar, Jumat (8/8/2025).

Dihadapan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh bersama ribuan kader NasDem dari seluruh Indonesia, Gubernur Andi Sudirman mengungkapkan kebanggaannya atas terpilihnya Makassar sebagai tuan rumah Rakernas.

Ia berharap Sulsel tidak hanya menjadi pusat pelaksanaan Rakernas, tetapi juga menjadi sentra berbagai kegiatan nasional, mengingat letak geografisnya yang strategis di wilayah timur dan tengah Indonesia.

“Kami apresiasi komitmen NasDem Sulsel dalam mendukung pemerintah bagi pembangunan daerah. Selamat melaksanakan Rakernas, semoga giat ini dapat melahirkan program-program yang dapat memajukan Bangsa,” ujarnya.

Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi atas militansi kader NasDem yang tinggi, terutama saat pelaksanaan Pilkada 2024.

Dia berharap para peserta Rakernas dapat menikmati keindahan dan keramahan Kota Makassar.

“Juga kunjungan ribuan kader se-Indonesia dapat memberikan pergerakan ekonomi khususnya perhotelan, wisata, kulineri, UMKM lainnya bagi warga sekitar,” tutupnya.