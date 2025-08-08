Kartu Kuning Karel Iek Warnai Keunggulan 1-0, PSM Makassar vs Persijap Jepara

FAJAR.CO.ID, PAREPARE -- Menghadapi Persijap Jepara, PSM Makassar tampil meyakinkan pada babak pertama laga perdana BRI Super League 2025/2026.

Tim asuhan Bernardo Tavares berhasil unggul satu gol melalui pemain muda andalannya, Viktor Dethan pada menit ke-7.

Bukan hanya Jersey PSM yang nampak elegan, tapi permainan yang ditampilkan anak-anak muda Pasukan Ramang juga tidak kalah.

Beberapa kali, Juku Eja, julukan PSM, mengancam pertahanan Persijap Jepara melalui sisi sayap kiri dan kanan yang diisi Karel Iek dan Viktor Dethan.

Bukan tanpa perlawanan, Persijap Jepara juga sesekali memberikan ancaman.

Hanya saja ancaman mereka selalu patah di kaki pertahanan PSM.

Duet Daffa Salman dan Neto di lini pertahanan PSM sangat solid. Ditambah kedua bek sayap mereka, V. Luis dan Syahrul

Pada menit 42, Alexis Gomez, pemain asal Argentina milik Persijap Jepara mengancam gawang Reza Arya. Namun tendangannya masih melebar jauh.

Menit 44, Dethan terlepas dari kawalan bek Persijap Jepara, namun ia tidak memberikan ancaman berarti setelah pergerakannya langsung ditutup Araujo Brito dan D. Cruz.

Di penghujung babak pertama menjadi milik Persijap, ia mampu mengontrol permainan dan menebar ancaman.

Adapun punggawa PSM hanya memanfaatkan serangan balik melalui kedua winger cepatnya.

Kartu kuning diberikan kepada Karel Iek setelah kehilangan kontrol bola berujung tekel keras kepada pemain bertahan Persijap.

Hingga penghujung babak pertama, PSM Makassar masih unggul 1-0.