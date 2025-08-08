Hore! Pemerintah Siapkan 3.000 Formasi CASN 2025, Ini Bocoran Jadwal Seleksinya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi sinyal akan membuka rektutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2025.

BKN hanya akan membuka formasi CASN secara terbatas, hanya untuk tiga instansi pemerintah pusat, bukan secara reguler seperti tahun 2024 lalu.

“Seleksi CASN 2025 akan dilaksanakan secara terbatas dan hanya untuk tiga instansi pemerintah pusat. Tidak ada formasi CPNS reguler yang dibuka,” jelas Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Kepegawaian Negara (BKN), Wisudo Putro Nugroho, dikutip pada Jumat (8/8/2025).

Senada dengan BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga memberi bocoran bahwa tahun ini pemerintah memberi kesempatan kepada putra putri terbaik untuk menjadi seorang abdi negara.

"Kami memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik yang lulusan SMA, yang teman-teman lulusan SMA, kan sekarang kebingungan nih, 'Kami mau melamar ke mana?' Nah, sekarang kita siapkan 3.000 lebih formasi, ya, untuk sekolah kedinasan," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja.

Itu berarti, kata dia, tahun 2025 ini, kuota untuk CASN dibuka hanya untuk formasi dari sekolah kedinasan.

Berikut bocoran jadwal seleksi sekolah kedinasan 2025 berdasarkan Surat Kepala BKN No 7909/B-KS.04.01/SD/K/2025:

Pendaftaran: 29 Juni-18 Juli

Seleksi administrasi: 29 Juni-21 Juli 2025

Seleksi kompetensi dasar (SKD): 11-26 Agustus 2025

Pengumuman hasil SKD: 27-31 Agustus 2025

Pelaksanaan seleksi lanjutan dengan CAT BKN: 15-16 September 2025