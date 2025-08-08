Jadi Korban Pemblokiran Rekening, Ustaz Das’ad Latif Minta Pemerintah Jangan Resahkan Masyarakat

Fajar.co.id, Makasar -- Pemblokiran rekening dormant atau rekening yang tidak aktif selama minimal 3 bulan hingga kini menuai polemik. Banyak yang mengaku terzalimi atas kebijakan itu.

Setelah sebelumnya, seorang pasien viral gagal operasi karena rekeningnya terblokir, kini muncul keluhan dari seorang penceramah kondang asal Makassar. Adalah Ustaz Das'ad Latif yang merasakan langsung dampaknya.

Hal itu viral dan jadi perbincangan publik. Dalam video yang kini beredar, Ustaz Das'ad yang tampak memegang map berwarna merah menyampaikan kronologi yang dialaminya.

"Alhamdulillah, salawat dan salam untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga para pengambil keputusan di negeri ini tetap dalam lindungan Allah SWT. berkah pekerjaannya dan jadi pahala dalam bekerja," ujar Ustaz Das'ad, mengawali keterangannya, dikutip Jumat (8/8/2025).

Penceramah yang dikenal humoris namun santun dan menginspirasi ini pun menjelaskan peristiwa yang dialaminya.

"Saya hari ini berencana membayar besi, semen, untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan," katanya.

Ustaz Das'ad mengaku bingung kenapa diblokir. Pihak bank beralasan supaya menghindari hal-hal negatif.

"Setahu saya, selalu diiklankan oleh negara, ayo menabung, ayo menabung . Menabunglah saya. Tapi kenapa diblokir?" tanya Ustaz Das'ad.

Namanya menabung ya simpan duit. Kalau tidak disimpan diambil terus bolak-balik, lebih baik disimpan di dompet. "Namanya kita diajak menabung, kita simpanlah. Kenapa setelah saya simpan malah diblokir dan duit saya ini tidak banyak," herannya.