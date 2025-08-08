Jelang Hadapi Laga Pembuka Lawan Persijap Jepara, Bernardo Tavares Minta Suporter Penuhi Stadion BJ Habibie

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menyampaikan pesan penting kepada para suporter jelang laga perdana Super League 2025/2026 menghadapi Persijap Jepara. Ia berharap dukungan langsung dari tribun Stadion BJ Habibie, Kota Parepare, dapat menjadi energi tambahan bagi timnya.

Pertandingan akan digelar pada Jumat (8/8/2025) pukul 20.00 WITA. Menjelang laga tersebut, Tavares mengingatkan pentingnya kehadiran suporter sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan tim di musim baru.

“Untuk suporter akan sulit datang ke stadion dikarenakan harus menempuh perjalanan jauh, namun jika kalian cinta PSM Makassar musim ini, saya perlu sampaikan kondisinya akan berbeda dari sebelumnya,” ujar Tavares dalam konferensi pers, Kamis (7/8/2025) malam.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan bahwa timnya telah melakukan pembenahan serius dengan mendatangkan pemain lokal dan asing berkualitas, serta membentuk skuad dengan komposisi lebih muda.

“Saya perlu sampaikan, kondisinya akan berbeda dari sebelumnya. Kami sudah berbenah, membeli pemain asing dan lokal yang baik, dengan rata-rata umur yang muda,” katanya.

Tavares pun menegaskan bahwa kehadiran suporter sangat dibutuhkan, apalagi di laga pembuka yang sarat tekanan. “Saya sangat mengharapkan para suporter datang untuk memberikan support yang fundamental,” ungkapnya.

Selain ajakan untuk hadir, Tavares juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap selama pertandingan. Ia menekankan bahwa pelanggaran dari suporter bisa berdampak pada keuangan klub.