Jenderal Bintang Tiga Soroti Silfester Matutina Terpidana tapi Jabat Komisaris BUMN

FAJAR.CO.ID -- Penunjukan komisaris BUMN serampangan tanpa melihat rekam jejaknya. Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol (Purn) Oegroseno pun menyoroti lolosnya seseorang berstatus terpidana menjadi komisaris perusahaan BUMN.

Terpidana yang disorotinya adalah Silfester Matutina. Meski berstatus terpidana, justru ditunjuk menjadi komisaris independen ID Food. BUMN ID Food merupakan Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Silfester Matutina menjadi terpidana kasus pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI), HM Jusuf Kalla. Pada 2017 lalu, Silfester dilaporkan ke Mabes Polri oleh kuasa hukum Jusuf Kalla (JK).

Silfester dinilai memfitnah dan mencemarkan nama baik JK dan keluarganya melalui orasi. Laporan itu kemudian diproses hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Putusan kasasi menyatakan Silfester terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.

Komjen Pol (Purn) Oegroseno pun menyoroti penunjukan Silfester Matutina yang sudah menyandang terpidana sebagai komisaris ID Food.

Jenderal Bintang Tiga itu mengomentari penunjukan Silfester Matutina sebagai komisaris Independen BUMN melalui akun instagram pribadinya @oegroseno_official

"Terpidana bisa jadi Komisaris. Agak lain," tulis Oegroseno sambil menambahkan emoticon tersenyum.

Tak lupa, sang jenderal turut menyenggol para pendukung garis keras mantan presiden Jokowi. Para pendukung fanatik Jokowi dan keluarganya ini sering disebut sebagai "Termul".

Dia menilai Silfester Matutina yang muncul ke publik dan sering bersilang pendapat atau berseteru dengan sejumlah orang, seperti Roy Suryo Cs terkait isu ijazah Jokowi, justru membuka tabir kelam masa lalunya.