Kapten Arfan Comeback, Pasukan Ramang Gagal Kunci 3 Poin Pertama BRI Super League 2025/2026

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Penampilan Reza Arya di bawah mistar gawang PSM Makassar sangat kokoh. Membuat A. Gómez Cs frustasi saat melancarkan serangannya.

Di awal babak kedua, PSM mengambil alih permainan. Hingga menit ke-60, tim asuhan Bernardo Tavares mampu menguasai bola 51 persen.

Menit ke-67 Wahyudi Hamisi mendapatkan kartu kuning setelah melanggar Fahrul Aditya.

Sementara itu, memasuki menit ke-69 giliran V. Luis diberikan kartu kuning setelah melanggar pemain Persijap Jepara.

Ananda Raehan yang masuk menggantikan Dethan pada menit 71 mencoba melakukan tendangan spekulasi menyusur tanah, namun percobaannya masih melebar di sisi kiri gawang.

Meskipun didominasi pemain muda, namun PSM Makassar yang bermain di rumah sendiri nampak percaya diri.

Menit 74, Reza harus mendapatkan perawatan usai berbenturan dengan pemain nomor 55 Persijap, Najeeb Yakubu.

Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pun tidak tanggung-tanggung memberikan hadiah kartu kuning.

Pada babak pertama sebelumnya, sang pengadil diketahui telah melayangkan tiga kartu kuning.

Masing-masing kepada Akbar Tanjung, Karel, dan Elvis Sakyi.

Memasuki menit ke-78, Ricky Pratama dan Alexis Gomez terpaksa harus dihadiahi kartu kuning usai terlibat pertikaian ketika Ananda melanggar pemain Persijap.

Di tengah guyuran hujan, nampaknya eforia pertandingan juga dihiasi dengan hujan kartu kuning.

Douglas Cruz menjadi pemain selanjutnya yang mendapatkan kartu kuning.

Sepuluh menit terakhir, PSM memiliki kesempatan emas, V. Luis, bek sayap asal Brazil, berhasil lolos dari hadangan pemain bertahan Persijap.