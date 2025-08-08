Menu
Beranda Olahraga Kapten Arfan Comeback, Pasukan Ramang Gagal Kunci 3 Poin Pertama BRI Super League 2025/2026

Kapten Arfan Comeback, Pasukan Ramang Gagal Kunci 3 Poin Pertama BRI Super League 2025/2026

Hamsah umar - Olahraga
Komentar
  • Bagikan
Pemain PSM selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persijap Jepara pada laga pembuka BRI Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat, (8/8/2025). Foto: Abe Bandoe/Fajar.co.id

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Penampilan Reza Arya di bawah mistar gawang PSM Makassar sangat kokoh. Membuat A. Gómez Cs frustasi saat melancarkan serangannya.

Di awal babak kedua, PSM mengambil alih permainan. Hingga menit ke-60, tim asuhan Bernardo Tavares mampu menguasai bola 51 persen.

Menit ke-67 Wahyudi Hamisi mendapatkan kartu kuning setelah melanggar Fahrul Aditya.

Sementara itu, memasuki menit ke-69 giliran V. Luis diberikan kartu kuning setelah melanggar pemain Persijap Jepara.

Ananda Raehan yang masuk menggantikan Dethan pada menit 71 mencoba melakukan tendangan spekulasi menyusur tanah, namun percobaannya masih melebar di sisi kiri gawang.

Meskipun didominasi pemain muda, namun PSM Makassar yang bermain di rumah sendiri nampak percaya diri.

Menit 74, Reza harus mendapatkan perawatan usai berbenturan dengan pemain nomor 55 Persijap, Najeeb Yakubu.

Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pun tidak tanggung-tanggung memberikan hadiah kartu kuning.

Pada babak pertama sebelumnya, sang pengadil diketahui telah melayangkan tiga kartu kuning.

Masing-masing kepada Akbar Tanjung, Karel, dan Elvis Sakyi.

Memasuki menit ke-78, Ricky Pratama dan Alexis Gomez terpaksa harus dihadiahi kartu kuning usai terlibat pertikaian ketika Ananda melanggar pemain Persijap.

Di tengah guyuran hujan, nampaknya eforia pertandingan juga dihiasi dengan hujan kartu kuning.

Douglas Cruz menjadi pemain selanjutnya yang mendapatkan kartu kuning.

Sepuluh menit terakhir, PSM memiliki kesempatan emas, V. Luis, bek sayap asal Brazil, berhasil lolos dari hadangan pemain bertahan Persijap.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Dramatis! Gol Telat Carlos Franca di Babak Tambahan Waktu Gagalkan Pesta Kemenangan PSM Makassar, Skor 1-1
Kartu Kuning Karel Iek Warnai Keunggulan 1-0, PSM Makassar vs Persijap Jepara
Gol Cepat Victor Dethan Antar PSM Makassar Unggul 1-0 di Babak Pertama Meski Tanpa Rekrutan Baru
Nasib Kontras! Semen Padang Bebas dari Sanksi, PSM Masih Terjebak Registration Ban, Hanya Mainkan 2 Pemain Asing di Laga Pembuka
PSM Makassar Tanpa Pemain Baru, Hanya Dua Asing Tampil Lawan Persijap Jepara, Berikut Starting Line Up nya
Jelang Hadapi Laga Pembuka Lawan Persijap Jepara, Bernardo Tavares Minta Suporter Penuhi Stadion BJ Habibie
Preview PSM Makassar vs Persijap Jepara, Laga Klasik Pembuka BRI Super League 2025/2026
PSM Makassar Vs Persijap Jepara, Ajang Pembuktian Racikan Asing?