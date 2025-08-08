Kembali Viral Video KePAL SPI Gubah Lagu Enno Lerian, ‘Hei Indonesiaku, Tanah Subur Rakyat Nganggur’

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena meme dan logo bendera yang mengkritik pemerintahan kini sangat masif di media sosial.

Selain bendera one piece, ada pula lirik lagu yang diplesetkan mengkritik kondisi bangsa saat ini.

Lagu tersebut aslinya adalah "Semua Ada di Sini" ciptaan Papa T Bob yang pertama kali dipopulerkan Enno Lerian pada tahun 1990-an. Saat itu Enno merupakan penyanyi cilik terpopuler.

Kekinian, lagu tersebut digubah ulang oleh KePAL SPI. Melihat akun instagram resminya, kelompok penyanyi jalanan ini juga memposting video saat mereka menyanyikan lagu di hadapan massa yang didominasi anak muda.

Hei indonesiaku, Tanah subur rakyat nganggur

Hey indonesiaku, sawah rakyat kamu gusur

Tanam padi tumbuh pabrik

Tanam jagung tumbuh gedung

Tanam modal tumbuh korupsi

Potongan lagu tersebut menggema dan diikuti massa yang menikmati langsung lagu itu.

Video itu juga ramai dibahas di aplikasi X. Salah satunya diunggah akun pegiat media @bangherwin.

"Hei Indonesiamu!! Selamat pagi," tulis akun itu sembari membagikan video tersebut.

"Sedih yah,sebenernya indonesia negri yg sangat kaya sekali . Tapi karna ulah diatas yg sangat serakah masyarakatnya makin ditindas ,di negara lain makin maju pertahanan negaranya keren. Di Indonesia pemerintah nya malah sibuk ngga jelas," tulis warganet di kolom komentar.

Sebagai tambahan informasi, lagu tersebut sebelumnya berjudul "Indonesia Oye" versi parody oleh Kepal SPI pertama kali muncul sekitar tahun 2014. (bs-sam/fajar)