KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Kota Makassar, Sore Ini Dibawa ke Gedung Merah Putih!

Edy Arsyad - Hukum
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, usai menghadiri Rakernas Partai NasDem pada Jumat (8/8/2025). 

Kabar ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang mengonfirmasi penangkapan tersebut.

Fitroh menyampaikan bahwa Abdul Azis diamankan setelah acara Rakernas NasDem di Makassar selesai.

"Penangkapan dilakukan setelah selesai rakernas," ujar Fitroh kepada jurnalis.

Sejauh ini, Abdul Azis tengah menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel, dan rencananya akan segera dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada sore hari.

"Jam 15.00 WIB, insyaAllah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," tambah Fitroh.

Bantahan Abdul Azis

Sebelumnya, Abdul Azis sempat membantah dirinya terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Pada Kamis (7/8/2025), menjelang Rakernas NasDem di Makassar, Abdul Azis mengungkapkan bahwa dirinya dalam kondisi baik dan siap menghadiri acara tersebut. 

"Alhamdulillah, hari ini saya ada di samping Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas NasDem," ungkapnya saat berbicara dengan jurnalis.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, juga mengonfirmasi penangkapan Abdul Azis dan menyatakan bahwa ia saat ini dalam proses pemeriksaan. 

"Benar, yang bersangkutan sudah diamankan oleh tim KPK. Perkiraan tiba di Jakarta siang atau sore ini," ujarnya, mengonfirmasi bahwa Abdul Azis akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

