KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Makassar Usai Rakernas Nasdem yang Dihadiri Surya Paloh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Setelah terjadi polemik soal operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8/2025) malam.

Abdul Azis digelandang ke Polda Sulsel untuk dimintai keterangan awal oleh KPK. Hal ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Menurutnya, sang bupati yang merupakan kader Partai Nasdem ditangkap usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Kota Makassar. Rakernas ini turut dihadiri Ketua Umum Surya Paloh beserta seluruh pengurus, anggota legislatif, hingga kepala daerah dari atau usungan Nasdem se Indonesia.

"Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel. (Ditangkap) setelah selesai Rakernas" ungkap Fitroh Rohcahyanto melalui pesan tertulis, Jumat (8/8/2025).

Fitroh mengungkapkan, sore nanti Abdul Azis akan diterbangkan ke Jakarta guna diperiksa lanjutan di markas KPK.

"Pukul 15.00 WIB insyaAllah tiba di K4 (Gedung Merah Putih)," kata dia.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebutkan, serangkaian OTT yang dilakukan KPK tersebut terkait dengan dugaan praktik korupsi atau suap Dana Alokasi Khusus (DAK).

Asep mengatakan, praktik suap yang berkaitan dengan DAK tersebut untuk pembangunan rumah sakit. Sayangnya, KPK belum merinci pembangunan rumah sakit apa yang terkait dalam proses OTT tersebut.

Operasi senyap digelar di tiga lokasi yakni di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Total tujuh orang yang dibawa terdiri dari pihak swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).