Lahan Stadion Untia: Jadi Perhatian Investor karena Konturnya, Mulai Ditimbun 2026 dengan Anggaran Rp70 Miliar

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Stadion Untia di Kecamatan Biringkanayya, Makassar bakal dibangun di atas lahan 6,3 hektare. Letaknya tepat berada di samping Kampus II PIP Makassar Salodong.

Berdasarkan pantauan fajar.co.id, lahan tersebut kondisinya tergenang dengan air. Konturnya serupa rawa.

Calon investor proyek tersebut, sebuah perusahaan plat merah asal China, CAMC Engineering Co. Ltd (CAMCE) memerhatikan kondisi lahan itu. Hal tersebut saat perwakilan mereka, meninjau lahan pada Rabu (6/8/2025).

Meski dengan kondisi tersebut, General Project Manager CAMCE, Xiao tak menyoal hal itu. Walau ia mengakui kontur tanah di sana memang berbeda.

"Kontur tanahnya memang berbeda, tapi kami akan berdiskusi dengan tim bagaimana menyesuaikan desain stadion dengan kondisi lahan,” kata Xiao kepada jurnalis.

Ia mengatakan pihaknya siap untuk tahap awal. “Kami sudah siap untuk tahapan awal dan mulai mempersiapkan," ujarnya.

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar sendiri masih menjajaki investor mana yang akan digandeng untuk proyek tersebut. Tapi berdasarkan progresnya, CAMCE yang paling maju karena telah meninjau langsung lahannya.

Rp70 Miliar untuk Penimbunan Lahan

Pengerjaan konstruksi pembangunan Stadion Untia, Makassar direncanakan tahun 2027 mendatang.

“Di tahun 2027, kita targetkan fisik akan selesai dan kerja di dalam satu tahun anggaran,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Zuhaelsi Zubir saat ditemui di Balai Kota Makassar, Selasa (8/7/2025).

Namun sebelum itu, ada sejumlah tahapan yang mesti dipastikan terlaksana. Seperti Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan dan master plan yang ditarget selesai tahun ini.