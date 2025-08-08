Lisa Mariana Usai Pengambilan Sampel Tes DNA Bersama Ridwan Kamil: Tidak Mungkin Tidak Cocok

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Selebgram Lisa Mariana yakin DNA anaknya cocok dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

Itu setelah RK, Lisa, dan anaknya berinisial CA menjalani pengambilan sampel untuk tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

"Nggak mungkin nggak cocok. Asal sportif aja," kata Lisa.

Sementara itu, RK menegaskan komitmennya untuk mengikuti proses hukum. Ia mengatakan tes DNA itu agar persoalan tersebut tak berlarut.

"Saya hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga," kata RK.

Ia mengungkap tes DNA ini adalah inisiatif dari pihaknya agar isu yang beredar tidak berlarut-larut.

"Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan," tambahnya.

Kuasa hukum RK, Muslim Jaya Butarbutar, menjelaskan tes dilakukan di ruangan berbeda sesuai arahan penyidik.

Lisa Mariana dan anaknya berada di lantai 16, sedangkan RK berada di lantai 15.

"Itu semua arahan dari penyidik. SOP-nya seperti itu dan kami patuhi demi kepastian hukum, supaya proses ini transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Muslim.

