Manchester United Buka Harga untuk Garnacho, Chelsea Siap Tebus Rp1,1 Triliun

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Manchester United dikabarkan bersedia melepas winger muda Alejandro Garnacho di bursa transfer musim panas 2025. Klub berjuluk Setan Merah itu telah menetapkan harga sebesar 50 juta pounds atau sekitar Rp1,1 triliun bagi klub yang berminat mengamankan jasa pemain asal Argentina tersebut.

Ketertarikan serius datang dari Chelsea. Klub London Barat itu dilaporkan mempercepat negosiasi untuk mendatangkan Garnacho, baik secara permanen maupun melalui skema peminjaman. Ketertarikan Chelsea muncul seiring perubahan strategi Manchester United menyusul kehadiran sejumlah pemain baru di lini depan.

Kondisi ini mencuat ketika United disebut telah semakin dekat dalam menyelesaikan transfer striker RB Leipzig, Benjamin Sesko. Kehadiran penyerang asal Slovenia itu, ditambah kedatangan Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, diyakini bakal memperketat persaingan di sektor serang.

Menurut laporan BBC, penurunan valuasi Garnacho menjadi 50 juta pounds dilakukan setelah manajer MU, Ruben Amorim, menyarankan sang pemain mencari tantangan baru di luar Old Trafford. "Amorim secara gamblang menyarankan sang sayap untuk mencari tantangan baru di tempat lain," tulis laporan tersebut.

Garnacho, yang kini berusia 21 tahun, dilaporkan hanya mempertimbangkan dua pilihan: bertahan di Manchester United atau hengkang ke Chelsea. Peluang untuk bertahan tampaknya semakin menipis setelah Amorim juga tidak menyertakan namanya dalam kelompok awal pemain yang dipanggil untuk latihan pramusim. Keputusan itu menjadi sinyal kuat bahwa Garnacho tidak masuk dalam rencana jangka panjang sang pelatih asal Portugal.