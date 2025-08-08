Miris! Pemblokiran Rekening Hambat Pembangunan Masjid, Ustaz Das’ad Latif Belum Bisa Bayar Semen dan Besi

Fajar.co.id, Makasar -- Penceramah kondang Ustaz Das'ad Latif merasakan langsung dampak pemblokiran rekening dormant yang menjadi kebijakan pemerintah.

Meski PPATK mengumumkan telah membuka kembali ratusan juta rekening yang sempat diblokir, fakta di lapangan tidak demikian.

Sebab, dalam video yang viral dan jadi perbincangan publik, Ustaz Das'ad yang tampak memegang map berwarna merah menyampaikan bahwa rekeningnya terblokir. Video itu diketahui direkam pada Kamis (7/8/2025) kemarin.

"Saya hari ini berencana membayar besi, semen, untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan," ujar Ustaz Das'ad dalam video tersebut.

Penceramah humoris, santun dan menginspirasi ini pun menjelaskan peristiwa yang dialaminya. Dia engaku bingung kenapa diblokir. Pihak bank beralasan supaya menghindari hal-hal negatif.

"Setahu saya, selalu diiklankan oleh negara, ayo menabung, ayo menabung . Menabunglah saya. Tapi kenapa diblokir?" ujar Ustaz Das'ad.

Menabung, kata dia, ya simpan duit. Kalau tidak disimpan diambil terus bolak-balik, lebih baik disimpan di dompet. "Namanya kita diajak menabung, kita simpanlah. Kenapa setelah saya simpan malah diblokir dan duit saya ini tidak banyak," ucapnya, heran.

Das'ad pun berharap agar pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan. Tidak meresahkan masyarakat dan tidak menyusahkan rakyat kecil.

"Saya berharap, apa pun kebijakan itu selalu berada pada kemaslahatan umat. Saya tahu, niat ini bagus, pemblokiran rekening ini baik tapi caranya yang tidak elegan. Apa gunanya kalian yang sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri digaji oleh negara yang bekerja mengelola keuangan masyarakat lalu uang masyarakat ini, kebijakan ini justru melahirkan keresahan dan menyusahkan masyarakat, " sebut Das'ad Latif.