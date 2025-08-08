Menu
Beranda Politik NasDem Tegaskan Dukung Total Pemerintahan Prabowo, Surya Paloh: Bukan Sekadar Lip Service

NasDem Tegaskan Dukung Total Pemerintahan Prabowo, Surya Paloh: Bukan Sekadar Lip Service

Selfi - Politik
Komentar
  • Bagikan
Surya Paloh di Rakernas I NasDem, Makassar, 8 Agustus 2024

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, kembali menegaskan sikap partainya dalam mendukung pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang bukan sekadar formalitas atau basa-basi politik.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar, Jumat (8/8/2025).

“Dukungan kita kepada pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar lip service. Secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” ujar Surya Paloh di hadapan ribuan kader Partai NasDem yang memadati arena Rakernas.

Rakernas yang mengusung tema “Kemandirian Berpikir untuk Kemajuan Bangsa” ini, menurut Paloh, menjadi momentum penting untuk menegaskan sikap politik NasDem dalam mendukung program-program strategis pemerintahan saat ini.

Surya Paloh menekankan bahwa dukungan kepada pemerintah harus dilandasi oleh fakta objektif dan niat tulus untuk membangun bangsa. Ia juga menegaskan bahwa Partai NasDem tidak akan segan untuk mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang dinilai tepat, namun tetap akan bersuara kritis terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat.

“Yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan, Bapak Presiden.
Yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Menurutnya, sikap seperti ini merupakan bentuk kemandirian berpikir, yaitu dukungan yang tidak membutakan akal sehat, namun tetap menjunjung objektivitas demi kepentingan rakyat.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Kritik OTT Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Surya Paloh Instruksikan Fraksi NasDem Panggil KPK
Respons Ketum NasDem Surya Paloh Soal Penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
Penampakan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Digelandang KPK ke Jakarta
Willy Aditya: Konflik Mahasiswa Terjadi Karena Masih Hidup dalam Tempurung Etnis
Kalau Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Target, Nasdem Minta KPK Panggil Baik-baik
KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Makassar Usai Rakernas Nasdem yang Dihadiri Surya Paloh
Terkait Klaim OTT Bupati Kolaka Timur, NasDem Sebut KPK Bermain Drama
Pria Ngaku Aparat Tampar Pedagang Sayur Gegara Bendera One Piece, Willy Aditya Sebut Ada yang Keliru dengan Bangsa Ini