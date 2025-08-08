Menu
Beranda Peristiwa Penampakan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Digelandang KPK ke Jakarta

Penampakan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Digelandang KPK ke Jakarta

Endra - Peristiwa
Komentar
  • Bagikan
Abdul Azis saat berada di bandara Internasional Hasanuddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel oleh penyidik KPK, Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, langsung dibawa ke Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dalam foto yang yang diterima fajar.co.id, di koridor Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ini, tampak suasana cukup lengang namun penuh ketegangan.

Beberapa orang berdiri dalam kelompok kecil di ujung lorong yang diterangi cahaya alami dari jendela kaca di sisi kanan dan kiri.

Tampak Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, berdiri di antara rombongan. Ia mengenakan kemeja cokelat, topi putih, dan masker hitam.

Posisi tubuhnya mengarah ke dalam ruangan, seolah sedang menunggu instruksi atau jadwal keberangkatan selanjutnya.

Di sekelilingnya, terlihat sejumlah pria berpakaian polos namun bersikap sigap, yang diduga adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka tampak melakukan pengawalan ketat terhadap Abdul Azis, tanpa mengenakan atribut yang mencolok.

Suasana koridor tampak tenang namun serius. Tidak ada kerumunan besar, hanya aktivitas terbatas yang mengisyaratkan bahwa keberangkatan ini bukan perjalanan biasa, melainkan bagian dari proses hukum yang tengah berjalan setelah penangkapan dalam OTT KPK.

Sebelumnya, sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa terhadap Abdul Azis memang sempat dilakukan pemeriksaan sebelum dibawa ke Jakarta.

"Sudah dibawa ke Jakarta, pas salat Jumat tadi," kata sumber tersebut kepada fajar.co.id, Jumat (8/8/2025) siang.

Terpisah, Jubir KPK, Budi Prasetyo, juga masih irit bicara terkait penangkapan Bupati yang juga merupakan kader NasDem tersebut.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Respons Ketum NasDem Surya Paloh Soal Penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
Ditangkap Saat Hadiri Rakernas Nasdem, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Telah Diterbangkan ke Jakarta
Willy Aditya: Konflik Mahasiswa Terjadi Karena Masih Hidup dalam Tempurung Etnis
KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Kota Makassar, Sore Ini Dibawa ke Gedung Merah Putih!
Kalau Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Target, Nasdem Minta KPK Panggil Baik-baik
KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Makassar Usai Rakernas Nasdem yang Dihadiri Surya Paloh
Terkait Klaim OTT Bupati Kolaka Timur, NasDem Sebut KPK Bermain Drama
Pria Ngaku Aparat Tampar Pedagang Sayur Gegara Bendera One Piece, Willy Aditya Sebut Ada yang Keliru dengan Bangsa Ini