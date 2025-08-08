Penampakan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Digelandang KPK ke Jakarta

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel oleh penyidik KPK, Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, langsung dibawa ke Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dalam foto yang yang diterima fajar.co.id, di koridor Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ini, tampak suasana cukup lengang namun penuh ketegangan.

Beberapa orang berdiri dalam kelompok kecil di ujung lorong yang diterangi cahaya alami dari jendela kaca di sisi kanan dan kiri.

Tampak Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, berdiri di antara rombongan. Ia mengenakan kemeja cokelat, topi putih, dan masker hitam.

Posisi tubuhnya mengarah ke dalam ruangan, seolah sedang menunggu instruksi atau jadwal keberangkatan selanjutnya.

Di sekelilingnya, terlihat sejumlah pria berpakaian polos namun bersikap sigap, yang diduga adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka tampak melakukan pengawalan ketat terhadap Abdul Azis, tanpa mengenakan atribut yang mencolok.

Suasana koridor tampak tenang namun serius. Tidak ada kerumunan besar, hanya aktivitas terbatas yang mengisyaratkan bahwa keberangkatan ini bukan perjalanan biasa, melainkan bagian dari proses hukum yang tengah berjalan setelah penangkapan dalam OTT KPK.

Sebelumnya, sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa terhadap Abdul Azis memang sempat dilakukan pemeriksaan sebelum dibawa ke Jakarta.

"Sudah dibawa ke Jakarta, pas salat Jumat tadi," kata sumber tersebut kepada fajar.co.id, Jumat (8/8/2025) siang.

Terpisah, Jubir KPK, Budi Prasetyo, juga masih irit bicara terkait penangkapan Bupati yang juga merupakan kader NasDem tersebut.