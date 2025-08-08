Menu
Beranda Nasional Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, ASN Rasa Honorer? Ini Faktanya

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, ASN Rasa Honorer? Ini Faktanya

Zaki Rif'an - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Pengangkatan CPNS dan PPPK Pemkot Sukabuni

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Namun, kali ini formasi hanya tersedia di tiga instansi, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kejaksaan Agung, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Meski jumlah formasi terbatas, pendaftaran ini langsung menyita perhatian publik. Penyebabnya, dua istilah lama kembali muncul dan memicu kebingungan: PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.

Banyak calon pelamar bertanya-tanya soal perbedaan keduanya. Apakah gajinya setara? Bagaimana statusnya di mata negara?

Gaji PPPK Paruh Waktu Tergantung Instansi

Sekilas, skema paruh waktu terdengar menguntungkan bagi tenaga honorer. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Jika PPPK penuh waktu mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai standar nasional, maka PPPK paruh waktu menyesuaikan kemampuan keuangan instansi atau daerah.

Artinya, meski statusnya sama-sama ASN, pendapatan PPPK paruh waktu bisa jauh lebih kecil dari pegawai penuh waktu, bahkan tak jarang mendekati penghasilan mereka saat masih berstatus honorer.

Banyak tenaga honorer yang menganggap status ASN sebagai bentuk pengakuan resmi dari negara. Namun, skema paruh waktu belum tentu memberikan peningkatan signifikan pada kesejahteraan.

Di sisi lain, status ini tetap memberi keuntungan seperti akses jaminan sosial, pengakuan formal sebagai ASN, dan peluang peningkatan karier di masa depan. Meski begitu, jangan berharap langsung mendapat penghasilan setara PNS atau PPPK penuh waktu.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Hore! Pemerintah Siapkan 3.000 Formasi CASN 2025, Ini Bocoran Jadwal Seleksinya
Pemerintah Beri Deadline, Honorer Wajib Diusulkan Jadi PPPK Sebelum Akhir Oktober
Terbuka 853 Formasi, Penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 Tahap 2, Catat Tahapan, Syarat, dan Jadwalnya
Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Bukan Tanpa Tes Sama Sekali, KemenPAN Tetapkan Sistem Prioritas
Perhatian, CPNS 2025 Tidak Dibuka, Ini Jalur Resmi Daftar ASN Tahun Ini
PPPK Kini Lebih Sejahtera, Gaji Pokok Naik hingga Rp4,4 Juta Sejak 2024
Pemprov Sulsel Serahkan SPMT Kepada 408 PPPK Satpol PP
Pengusulan PPPK Paruh Waktu, Pentolan Honorer Ungkap Ketakutan Terbesar