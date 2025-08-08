Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, ASN Rasa Honorer? Ini Faktanya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Namun, kali ini formasi hanya tersedia di tiga instansi, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kejaksaan Agung, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Meski jumlah formasi terbatas, pendaftaran ini langsung menyita perhatian publik. Penyebabnya, dua istilah lama kembali muncul dan memicu kebingungan: PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.

Banyak calon pelamar bertanya-tanya soal perbedaan keduanya. Apakah gajinya setara? Bagaimana statusnya di mata negara?

Gaji PPPK Paruh Waktu Tergantung Instansi

Sekilas, skema paruh waktu terdengar menguntungkan bagi tenaga honorer. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Jika PPPK penuh waktu mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai standar nasional, maka PPPK paruh waktu menyesuaikan kemampuan keuangan instansi atau daerah.

Artinya, meski statusnya sama-sama ASN, pendapatan PPPK paruh waktu bisa jauh lebih kecil dari pegawai penuh waktu, bahkan tak jarang mendekati penghasilan mereka saat masih berstatus honorer.

Banyak tenaga honorer yang menganggap status ASN sebagai bentuk pengakuan resmi dari negara. Namun, skema paruh waktu belum tentu memberikan peningkatan signifikan pada kesejahteraan.

Di sisi lain, status ini tetap memberi keuntungan seperti akses jaminan sosial, pengakuan formal sebagai ASN, dan peluang peningkatan karier di masa depan. Meski begitu, jangan berharap langsung mendapat penghasilan setara PNS atau PPPK penuh waktu.