Penolakan Masif dan Sempat Tantang Rakyatnya Berdemo, Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2

FAJAR.CO.ID, PATI -- Beberapa waktu terakhir kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati jadi sorotan nasional.

Masyarakat di wilayah itu kompak melakukan aksi penolakan dengan demo besar-besaran. Hal itu pun membuat ciut Bupati Pati, Sudewo.

Bupati Pati secara resmi membatalkan rencana kenaikan tarif PBB-P2 yang sebelumnya diumumkan naik sebesar 250 persen.

Keputusan itu disampaikan Sudewo langsung di Pendopo Kabupaten pada Jumat (8/8/2025) pagi tadi.

Artinya, tarif PBB-P2 akan kembali menggunakan besaran seperti tahun 2024.

Melansir Radar Kudus (JawaPos Group), Sudewo menyebutkan bahw langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas dan menciptakan kondisi yang aman serta kondusif di Kabupaten Pati.

“Warga Pati yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah mencermati situasi dan menyerap aspirasi masyarakat, saya memutuskan untuk membatalkan kenaikan PBB-P2,” kata Sudewo dalam keterangannya.

Dia menyampaikan aspirasi masyarakat sangat penting untuk memperlancar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait warga yang sudah membayar PBB-P2 dengan tarif baru akan mendapatkan pengembalian selisih. Pemkab Pati menyampaikan mekanisme pengembalian akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama pemerintah desa. (bs-sam/fajar)