Preview PSM Makassar vs Persijap Jepara, Laga Klasik Pembuka BRI Super League 2025/2026

FAJAR.CO.ID, PAREPARE — PSM Makassar akan menjamu tim promosi Persijap Jepara dalam laga pekan perdana BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025) malam WIB. Pertandingan ini menjadi momen nostalgia karena mempertemukan dua tim klasik yang pernah bersaing di kasta tertinggi sepak bola nasional.

Bagi PSM, laga ini menjadi awal penting untuk meraih poin penuh dan menunjukkan kesiapan mereka dalam perburuan gelar musim ini. Sementara bagi Persijap, pertandingan ini adalah ajang pembuktian setelah bertahun-tahun menghilang dari Liga 1.

Persijap Jepara, yang berjuluk Laskar Kalinyamat, pernah menjadi kekuatan tersendiri di pentas nasional. Klub ini pernah diperkuat nama-nama legendaris seperti Evaldo Silva, Noor Hadi, Kamal Junaidi, dan Anjar Jambore Widodo. Namun setelah degradasi beberapa tahun lalu, mereka tenggelam dari persaingan elite sebelum akhirnya kembali promosi ke Liga 1 musim ini.

Menghadapi PSM di laga pembuka tentu bukan perkara mudah. Namun Persijap punya modal kuat, terutama dari sektor pertahanan. Dalam lima laga play-off Liga 2 musim lalu, mereka hanya kebobolan empat gol dan mencatat tiga clean sheet. Statistik ini menunjukkan bahwa barisan belakang Persijap bisa menjadi senjata utama saat bertandang ke Parepare.

Sementara itu, PSM Makassar menjalani musim baru dengan banyak perubahan. Dua penyerang andalan musim lalu, Nermin Haljeta dan Balotelli, telah hengkang. Untuk menjaga ketajaman lini depan, Juku Eja mendatangkan tiga amunisi anyar: Alex Tangue, Lucas Dias, dan Savio Roberto.