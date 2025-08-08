Pria Ngaku Aparat Tampar Pedagang Sayur Gegara Bendera One Piece, Willy Aditya Sebut Ada yang Keliru dengan Bangsa Ini

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, turut memberikan komentarnya mengenai video viral pedagang bernama Pardi di Kabupaten Bantaeng ditampar pria yang mengaku aparat karena mengibarkan bendera One Piece.

Hal ini diungkapkan Willy saat ditemui di Rumah Aspirasi anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, pada Kamis (7/8/2025) malam.

"Ini sebuah ekspresi yang biasa-biasa saja, bahkan pak Presiden sudah statement soal ini. Kalau ada respons berlebihan, ini yang keliru," kata Willy.

Dikatakan Willy, mengibarkan bendera anime bergambar tengkorak itu bukan merupakan tindakan makar seperti perdebatan beberapa hari terakhir.

"Kita anggap ini kan tidak makar, tindakan ekspresi yang biasa saja. Jangan ditanggapi berlebihan, proporsional aja," sebutnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai NasDem ini menekankan bahwa adanya rasa kecewa dari lapisan masyarakat terhadap pemerintah sebagai hal biasa.

"Orang memiliki rasa kecewa, marah, sejauh tidak melecehkan simbol-simbol negara fine-fine saja. Memang ada yang fundamental, keliru di kita, kritik kita salah alamat," Willy menuturkan.

Sebagai contoh, Willy mengungkapkan fenomena yang berkembang di masyarakat, ketika marah pada pemerintah, maka negara yang disalahkan.

"Di dalam teori demokrasi itu negaranya stabil, pemerintahan silih berganti. Dalam konteks ini kita bisa belajar dari pengalaman Turki," tambahnya.

"Politik itu dinamis, pemerintahan datang dan pergi, tapi spirit patriotisme kita kemudian harus tetap berdiri," jelasnya.