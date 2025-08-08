Menu
Beranda Nasional Pria Ngaku Aparat Tampar Pedagang Sayur Gegara Bendera One Piece, Willy Aditya Sebut Ada yang Keliru dengan Bangsa Ini

Pria Ngaku Aparat Tampar Pedagang Sayur Gegara Bendera One Piece, Willy Aditya Sebut Ada yang Keliru dengan Bangsa Ini

Endra - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya (Foto: Muhsin/fajar)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, turut memberikan komentarnya mengenai video viral pedagang bernama Pardi di Kabupaten Bantaeng ditampar pria yang mengaku aparat karena mengibarkan bendera One Piece.

Hal ini diungkapkan Willy saat ditemui di Rumah Aspirasi anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, pada Kamis (7/8/2025) malam.

"Ini sebuah ekspresi yang biasa-biasa saja, bahkan pak Presiden sudah statement soal ini. Kalau ada respons berlebihan, ini yang keliru," kata Willy.

Dikatakan Willy, mengibarkan bendera anime bergambar tengkorak itu bukan merupakan tindakan makar seperti perdebatan beberapa hari terakhir.

"Kita anggap ini kan tidak makar, tindakan ekspresi yang biasa saja. Jangan ditanggapi berlebihan, proporsional aja," sebutnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai NasDem ini menekankan bahwa adanya rasa kecewa dari lapisan masyarakat terhadap pemerintah sebagai hal biasa.

"Orang memiliki rasa kecewa, marah, sejauh tidak melecehkan simbol-simbol negara fine-fine saja. Memang ada yang fundamental, keliru di kita, kritik kita salah alamat," Willy menuturkan.

Sebagai contoh, Willy mengungkapkan fenomena yang berkembang di masyarakat, ketika marah pada pemerintah, maka negara yang disalahkan.

"Di dalam teori demokrasi itu negaranya stabil, pemerintahan silih berganti. Dalam konteks ini kita bisa belajar dari pengalaman Turki," tambahnya.

"Politik itu dinamis, pemerintahan datang dan pergi, tapi spirit patriotisme kita kemudian harus tetap berdiri," jelasnya.

Laman: 1 2 3 4
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Terkait Klaim OTT Bupati Kolaka Timur, NasDem Sebut KPK Bermain Drama
Polisi Cari Pria Ngaku Aparat yang Tampar Pedagang Sayur di Bantaeng Gegara Bendera One Piece
Pedagang Sayur Ditampar Pria Ngaku Aparat, Kapolres Bantaeng: Bendera One Piece Boleh, tapi Merah Putih Tetap Nomor Satu
Viral Bendera Bajak Laut di Hari Kemerdekaan, Ini Respons TNI
Viral! Pedagang Sayur di Bantaeng Ditampar Pria Ngaku Aparat Gegara Kibarkan Bendera One Piece
Bantah Kena OTT KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis: Hari Ini Saya Menghadiri Rakernas NasDem
Diisukan Kena OTT KPK, Abdul Azis Ternyata Mantan Polisi, Berikut Jejak Rekamnya Sebelum Jabat Bupati Kolaka Timur dari Nasdem
Disebut Terjaring OTT KPK, Ini Pengakuan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis