PSIM Yogyakarta Mengguncang Super League, Gol Dramatis Vidal Permalukan Persebaya yang Sudah Pakai 7 Pemain Asing

FAJAR.CO.ID -- Laga pembuka Super League 2025/2025 yang mempertemukan Persebaya vs PSIM Yogyakarta menjadi ajang pembuktian dalam banyak hal. Mulai dari pembuktian PSIM layak naik kasta hingga pembuktian Ze Valente kembali ke Stadion GBT sebagai algojo yang melumat mantan klubnya. Ze Valente seolah ingin membuktikan Persebaya melakukan kesalahan besar telah melepasnya.

Penampilan PSIM Yogyakarta telah mengguncang Super League 2025/2026. Mereka naik kasta ke level tertinggi kompetisi sepak bola tanah air dengan semangat pembuktian. PSIM bukan klub kacangan yang pantas diremehkan. Laskar Mataram datang ke Surabaya dengan mental dan ambisi juara.

Gemuruh Stadion Gelora Bung Tomo mendadak beku. PSIM Yogyakarta memperoleh kemenangan dramatis di kandang Persebaya Surabaya pada laga pembuka Super League 2025/2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/8/2025).

Norberto Ezequiel Vidal tampil menjadi pahlawan PSIM Yogyakarta. Gol tunggalnya di masa injury time babak kedua atau menit ke-90+2. Kemenangan ini memastikan Laskar Mataram pulang dari Stadion Gelora Bung Tomo dengan 3 poin.

Hingga di akhir laga, wasit meniup peluit panjang dan papan skor memajang fakta telak: Persebaya kalah 0-1 dari PSIM Yogyakarta. Ironis. Menyakitkan. Apalagi yang menari-nari sepanjang pertandingan adalah Ze Valente mantan bintang Persebaya sendiri yang kini berseragam lawan.

Padahal skuad The Green Force sudah tampil dominan dengan modal skuad mewah. Pelatih Persebaya langsung menurunkan 7 pemain asing sebagai starter.