Rekening Diblokir karena 3 Bulan Tidak Aktif, Ustaz Das’ad Latif Gagal Beli Semen dan Besi untuk Masjid

Zaki Rif'an - Nasional
Ustaz Das'ad Latif

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Penceramah kondang asal Makassar, Ustaz Das’ad Latif, menjadi salah satu pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh pemerintah. Akibat rekeningnya diblokir, rencana pembangunan masjid yang tengah ia lakukan terhambat.

Peristiwa ini disampaikan langsung oleh Ustaz Das’ad dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia tampak memegang map berwarna merah dan menjelaskan kronologi kejadian yang dialaminya.

"Saya hari ini berencana membayar besi, semen, untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan," ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Ia mengaku kaget dan heran mengapa rekening yang telah diisi dengan uang tabungan justru diblokir. Pihak bank menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan rekening.

"Setahu saya, selalu diiklankan oleh negara, ayo menabung, ayo menabung. Menabunglah saya. Tapi kenapa diblokir?" katanya dengan nada bingung.

Menurutnya, tabungan adalah bentuk simpanan, bukan transaksi harian yang harus terus aktif. “Namanya menabung ya simpan duit. Kalau tidak disimpan, diambil terus bolak-balik, lebih baik disimpan di dompet,” tambahnya.

Ustaz Das’ad menilai bahwa kebijakan ini menyulitkan rakyat kecil. Ia meminta agar pemerintah bersikap lebih elegan dalam membuat keputusan publik, terutama yang berdampak luas.

"Saya berharap, apa pun kebijakan itu selalu berada pada kemaslahatan umat. Saya tahu, niat ini bagus, pemblokiran rekening ini baik, tapi caranya yang tidak elegan,” tegasnya.

