Menu
Beranda Nasional Respons Ketum NasDem Surya Paloh Soal Penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis

Respons Ketum NasDem Surya Paloh Soal Penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis

Selfi - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Surya Paloh di Rakernas I NasDem di Makassar, 8 Agustus 2025

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh merespons penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kadernya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.

Dia menegaskan konsistensi Partai NasDem dalam upaya penegakan hukum.

“Konsistensi sikap partai. Penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum. Itu tidak akan mundur. Tidak akan deviasi di sana untuk satu dan lain hal,” kata Surya Paloh dalam konferensi Pers di Makassar, Jumat, (8/8/2025).

Dia juga mengingat pada kader NasDem agar tak terlalu cepat memberikan reaksi jika ada hal seperti ini.

“Kedua, memang saya baru dengar remang-remang. Sempat saya ingin ingatkan kepada kita semua nya ke dalam terutama Nasdem,” ungkapnya.

“Satu, NasDem tidak terlalu cepat mengomentari reaksi yang seakan-akan kita bela diri itu. Pembelaan ini kita juga tenang dulu,” tambahnya.

Sebelumnya, Abdul Azis ditangkap jelang menghadiri acara partainya di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis malam (7/8/2025).

Abdul Azis digelandang ke Polda Sulsel untuk dimintai keterangan awal oleh KPK.

Dia ditangkap terkait kasus dugaan korupsi dana operasional khusus (DAK) pembangunan rumah sakit di Sulawesi Utara (Sultra).

Ia kini dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan hari ini.

Sebelumnya, isu terkait OTT terhadap Bupati Kolaka Timur itu sempat ramai pada Kamis siang kemarin. Namun itu sempat dibantah langsung oleh Abdul.

Pasalnya saat pemberitaan lagi ramai, dia justru masih hadir di Makassar dalam menghadiri Rakernas I NasDem.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Penampakan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Digelandang KPK ke Jakarta
Ditangkap Saat Hadiri Rakernas Nasdem, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Telah Diterbangkan ke Jakarta
Willy Aditya: Konflik Mahasiswa Terjadi Karena Masih Hidup dalam Tempurung Etnis
KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Kota Makassar, Sore Ini Dibawa ke Gedung Merah Putih!
Kalau Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Target, Nasdem Minta KPK Panggil Baik-baik
KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Makassar Usai Rakernas Nasdem yang Dihadiri Surya Paloh
Terkait Klaim OTT Bupati Kolaka Timur, NasDem Sebut KPK Bermain Drama
Pria Ngaku Aparat Tampar Pedagang Sayur Gegara Bendera One Piece, Willy Aditya Sebut Ada yang Keliru dengan Bangsa Ini