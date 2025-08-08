Sassuolo Resmi Dapatkan Tanda Tangan Jay Idzes, Kapten Timnas Indonesia Dibanderol Rp190 Miliar

FAJAR.CO.ID, ITALIA – Masa depan kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, akhirnya menemui kejelasan. Bek andalan Venezia itu dipastikan bakal bergabung dengan klub promosi Serie A, Sassuolo, untuk musim 2025/2026.

Dilansir dari Tuttomercatoweb, Sassuolo berhasil menyalip Torino dalam perburuan tanda tangan Jay Idzes. Klub berjuluk I Neroverdi tersebut mencapai kesepakatan dengan Venezia dalam transfer yang mencakup nilai total hingga 12 juta euro atau sekitar Rp190 miliar.

Sassuolo menyepakati biaya transfer awal sebesar 11 juta euro yang mencakup bonus, dengan potensi meningkat menjadi 12 juta euro apabila Sassuolo mampu bertahan di Serie A musim depan.

Rincian nilai transfer tersebut meliputi 8 juta euro untuk Jay Idzes, sedangkan sisanya sebesar 2–3 juta euro digunakan untuk memboyong rekan setimnya di Venezia, Fali Cande.

Dengan keberhasilan ini, Sassuolo dianggap cukup beruntung karena mampu mengamankan dua pemain sekaligus dari Venezia. Jay Idzes sendiri disebut sebagai salah satu komoditas panas di bursa transfer musim panas 2025, setelah tampil impresif baik di level klub maupun bersama Timnas Indonesia.