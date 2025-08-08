Menu
Beranda Nasional Sassuolo Resmi Dapatkan Tanda Tangan Jay Idzes, Kapten Timnas Indonesia Dibanderol Rp190 Miliar

Sassuolo Resmi Dapatkan Tanda Tangan Jay Idzes, Kapten Timnas Indonesia Dibanderol Rp190 Miliar

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Komentar
  • Bagikan
Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes.

FAJAR.CO.ID, ITALIA – Masa depan kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, akhirnya menemui kejelasan. Bek andalan Venezia itu dipastikan bakal bergabung dengan klub promosi Serie A, Sassuolo, untuk musim 2025/2026.

Dilansir dari Tuttomercatoweb, Sassuolo berhasil menyalip Torino dalam perburuan tanda tangan Jay Idzes. Klub berjuluk I Neroverdi tersebut mencapai kesepakatan dengan Venezia dalam transfer yang mencakup nilai total hingga 12 juta euro atau sekitar Rp190 miliar.

Sassuolo menyepakati biaya transfer awal sebesar 11 juta euro yang mencakup bonus, dengan potensi meningkat menjadi 12 juta euro apabila Sassuolo mampu bertahan di Serie A musim depan.

Rincian nilai transfer tersebut meliputi 8 juta euro untuk Jay Idzes, sedangkan sisanya sebesar 2–3 juta euro digunakan untuk memboyong rekan setimnya di Venezia, Fali Cande.

Dengan keberhasilan ini, Sassuolo dianggap cukup beruntung karena mampu mengamankan dua pemain sekaligus dari Venezia. Jay Idzes sendiri disebut sebagai salah satu komoditas panas di bursa transfer musim panas 2025, setelah tampil impresif baik di level klub maupun bersama Timnas Indonesia.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Jay Idzes Disebut Semakin Dekat ke Torino, Bung Harpa Sebut Gajinya akan Meningkat Drastis
Peran Tim Asal Rusia Disebut Bisa Jadi Faktor Penentu Jay Idzes Gabung ke Torino
Jay Idzes Terancam Gagal Balik ke Serie A, 3 Klub Mundur Karena Banderol Terlalu Tinggi
Dikaitkan dengan Beberapa Klub, Ini Jawaban Langsung dari Jay Idzes
Banderol Jay Idzes Terlalu Mahal, 3 Klub Serie A Masih Memantau
Gara-gara Uang, Kapten Timnas Indonesia Terancam Gagal Main di Seri A
Jay Idzes Diincar Genoa, Antara Mengejar Ambisi Tetap di Serie A atau Bertahan dengan Banderol Tinggi di Venezia
Udinese dan Lecce Berebut Jay Idzes, Venezia Jual Mahal