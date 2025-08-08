Sosok Cucu Pengusaha 9 Naga Sulut Terbakar Cemburu hingga Tewas Ditikam, Pergoki Kekasih Pesta Miras

FAJAR.CO.ID -- Kabar tewasnya Joel Alberto Tanos, 18, cucu salah satu pengusaha paling berpengaruh alias 9 naga menggemparkan publik di Sulawesi Utara (Sulut). Joel Alberto Tanos terbakar api cemburu hingga berakhir tewas ditikam.

Sayang, Joel tewas mengenaskan akibat luka tusukan di dada dan leher.

Polisi telah mengamankan dua pria yang diduga kuat bertanggung jawab atas kematian Joel. Keduanya berinisial AMR alias Abdul, 29, dan ES alias Evan, 27.

Pemicu kecemburuan Joel Alberto Tanos ketika tahu

kekasihnya sedang pesta miras (minuman keras) dengan dua pria lain. Kejadiannya sekitar pukul 07.00 Wita, Senin, (4/82025).

Kasus kematian cucu salah satu 9 naga di Sulut ini langsung menjadi sorotan utama warga Manado dan sekitarnya.

Profil Joel Alberto Tanos

Joel Alberto Tanos dengan nama lengkap Alberto Benedict Joel Tanos, meninggal di usia 18 tahun.

Ia merupakan putra tunggal dari pasangan Nando Tanos dan Estee Anastasia Londa.

Joel dikenal luas sebagai cucu dari Tony Tanos, pemilik PT Marga Dwita Guna, perusahaan konstruksi ternama yang memiliki pengaruh besar.

Latar belakang keluarganya yang terpandang di dunia bisnis, membuat keluarga Tanos kerap dijuluki masyarakat sebagai bagian dari 9 Naga Sulut.

Istilah ini merujuk pada kelompok elite berpengaruh di bidang ekonomi dan sosial yang ada di Sulawesi Utara.