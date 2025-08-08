Tidak Berhijab, Ini Definisi Menutup Aurat Menurut Najwa Shihab

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Najwa Shihab boleh saja terlahir sebagai putri ulama besar dan ahli tafsir terkemuka, Muhammad Quraish Shihab. Namun garis keturunan itu nyatanya tak membuatnya tampil dengan penutup kepala atau hijab.

Presenter kondang itu tampil apa adanya tanpa hijab. Hal ini kemudian memunculkan tanda tanya besar oleh banyak pihak mengapa Najwa tidak berhijab seperti kebanyakan putri tokoh agama lainnya.

Najwa bukan tidak memiliki alasan logis nan bijak dibalik keputusannya itu. Ia menekankan bahwa sang ayah selalu mengutamakan soal sikap.

Menurut Najwa, definisi menutup aurat memang sering jadi bahan perdebatan. Ada banyak pendapat ulama soal dan bagaimana orang mengambil keputusan berdasarkan keyakinan hatinya setelah mendapatkan referensi dan literatur yang bisa menjawab banyak pertanyaan.

"Mari kita mencari tahu isu ini dengan hati lapang dan terbuka dan menghindari penghakiman. Karena kalau saya jawab A pasti dipelintir B, kalau saya jawab C pasti dipelintir D," ungkap Najwa yang dikutip dari kanal YouTube Rhoma Irama Official, Jumat (8/8/2025).

"Saya juga pernah bertanya ke Abi soal ini. Jawaban abi panjang dan abi juga ada buku soal menutup aurat," lanjutnya.

Quraish Shihab, kata Najwa, tak pernah mempermasalahkan keputusannya dalam berbusana dengan atau tanpa hijab.

Diakuinya, sang ayah lebih memberi kebebasan kepada anak-anaknya dalam memilih apapun itu termasuk pakaian hingga pendidikan.

"Terserah Nana. Jangankan pakaian, dalam bidang pendidikan pun terserah. Apa abi pernah paksa? Abi hanya bilang apa kecenderunganmu," pungkas Najwa Shihab. (Pram/fajar)