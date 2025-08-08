Universitas Fajar Rayakan Milad Ke-17: Mewujudkan Kampus yang Tumbuh, Tangguh, Berkah, dan Berdampak

Fajar.co.id, Makassar — Universitas Fajar (UNIFA) kembali menegaskan eksistensinya sebagai kampus swasta unggulan di Indonesia Timur dengan merayakan ulang tahun ke-17 yang mengusung tema besar “Tumbuh, Tangguh, Berkah, dan Berdampak.”

Tema ini mencerminkan semangat UNIFA untuk terus bertumbuh secara kualitas, tangguh menghadapi tantangan zaman, serta menjadi institusi yang memberi berkah dan dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan dunia pendidikan.

Acara puncak Milad dilaksanakan pada Jumat, 8 Agustus 2025, di pelataran utama kampus Universitas Fajar. Sejak pagi pukul 06.30 WITA, seluruh sivitas akademika telah berkumpul untuk mengikuti kegiatan fun aerobic bersama, termasuk zumba, poco-poco, dan goyang Maumere.

Momen ini menciptakan suasana penuh semangat, kekompakan, dan kebugaran, sebagai simbol awal kehidupan kampus yang sehat dan aktif.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari pimpinan universitas, refleksi perjalanan UNIFA selama 17 tahun, serta doa bersama sebagai ungkapan syukur atas capaian yang telah diraih.

Dalam suasana penuh keakraban, dilaksanakan pula penilaian booth makanan khas daerah dari masing-masing fakultas dan biro di lingkungan UNIFA.

Inisiatif ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi kreatif, tetapi juga menjadi media untuk mempererat rasa kebersamaan antar unit kerja dan memperkaya khazanah budaya kuliner.

Kegiatan puncak ditutup dengan makan bersama seluruh dosen, staf, dan mahasiswa yang hadir. Momentum ini menjadi bentuk nyata kebersamaan dan kekeluargaan yang selama ini menjadi budaya kerja di Universitas Fajar.