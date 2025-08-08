Update Bursa Transfer Liga 1: Kejutan Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan Persita, Pemain Asing Baru Merapat

FAJAR.CO.ID -- Super League musim 2025/2026 segera dimulai dengan wajah baru. Laga pembuka kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia digelar 8 Agustus 2025, hari ini.

Persebaya Surabaya kontra PSIM Yogyakarta menjadi laga pembuka BRI Super League musim 2025/2026. Perhatian pencinta sepak bola nasional akan tertuju pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, malam ini.

Menjelang pertandingan perdana, bursa transfer pemain masih terasa panas.

Beberapa klub yang telah melakukan launching tim justru masih melakukan penambahan pemain karena merasa komposisi skuad mereka belum sepenuhnya lengkap.

Eks PSS Sleman Merapat ke Skuad Singo Edan

Menjelang detik-detik akhir jendela transfer, Arema FC masih aktif melakukan perekrutan pemain baru. Tim berjuluk Singo Edan tersebut melakukan langkah besar dengan merekrut dua pemain asing tambahan asal Brasil.

Skuad Singo Edan berhasil mengamankan tanda tangan Betinho, gelandang enerjik yang musim lalu memperkuat PSS Sleman.

Betinho dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik dan daya jelajah tinggi di lini tengah.

Selain itu, Arema FC juga mendatangkan Luis Gustavo, bek tangguh yang sebelumnya bermain di Liga Brasil bersama klub Ituano.

Kedatangan Gustavo diharapkan mampu memperkokoh lini pertahanan Arema yang musim lalu kerap tampil rapuh.

Namun yang mengejutkan, Arema FC juga mengambil keputusan besar dengan meminjamkan bek asing Thales Lira ke Persija Jakarta.

Keputusan ini cukup mengagetkan publik karena Lira sebelumnya diproyeksikan sebagai salah satu bek utama di musim baru.