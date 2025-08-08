Valery Brahmana Bongkar Isi Kontrak Miss Universe Indonesia 2025, ‘Mencekik’ dan Bikin Merinding

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ajang Miss Universe Indonesia 2025 resmi bergulir dan kini memasuki tahap audisi. Puluhan perempuan cantik dan percaya diri unjuk pesona demi merebut mahkota bergengsi, termasuk sejumlah nama aktris seperti Kirana Larasati hingga Soraya Rasyid.

Namun di balik kemeriahan panggung tersebut, muncul kabar tak sedap yang mencuri perhatian warganet. Seorang peserta audisi bernama Valery Brahmana membeberkan pengalaman mengejutkan terkait isi kontrak yang dinilainya sangat memberatkan.

Dalam video yang diunggah ulang akun X @tacnce, Valery secara terang-terangan mengaku tak berambisi menjadi pemenang.

“Enggak usah berharap gue menang, karena isi kontrak ini mengejamkan sekali,” ujarnya, dikutip Z @tacnce pada Jumat (8/8/2025).

Tak hanya itu, ia bahkan menyebut ada hal janggal yang membuatnya merinding.

“Itu duit palsu, intinya ya. Ada beberapa kejanggalan di sini yang gue lihat kontraknya ini, bukan janggal lagi, mengerikan kontraknya,” lanjutnya.

Model sekaligus pengusaha itu kemudian memaparkan beberapa poin kontrak yang dinilai tak masuk akal. Para finalis diwajibkan terikat selama dua tahun penuh.

Jika mengundurkan diri sebelum masa berakhir atau melanggar aturan, peserta harus membayar denda dalam jumlah besar.

Valery juga mengungkap bahwa selama mengikuti ajang ini, finalis menanggung sendiri biaya makan, tiket perjalanan, hingga pengurusan paspor tanpa dukungan penyelenggara.

“Jadi kamu harus siap merogoh kocek pribadi cukup dalam,” ungkapnya. (Wahyuni/Fajar)