Menu
Beranda Kriminal 20 Senior Diduga Aniaya Prada Lucky hingga Tewas, Ayah Korban Siap Pertaruhkan Nyawa

20 Senior Diduga Aniaya Prada Lucky hingga Tewas, Ayah Korban Siap Pertaruhkan Nyawa

Redaksi Fajar Online - Kriminal
Komentar
  • Bagikan
Prada lucky Chepril Saputra Namo semasa hidup. Ia tewas diduga usai dianiaya seniornya. (Istimewa)

FAJAR.CO.ID -- Kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo mengungkap sisi kelam di lingkungan militer. Prajurit TNI Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 834/Wakanga Mere di Kabupaten Nagekeo, NTT diduga tewas akibat dianiaya senior hingga 20 orang.

Laporan intelijen yang beredar, Prada Lucky disiksa 20 orang seniornya, mulai dari pangkat Tamtama (Pratu), Bintara (Sertu), hingga Perwira (Letda) hingga akhirnya meninggal dunia.

Informasi ini terungkap dari laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam IX/Udayana, beredar di grup WhatsApp wartawan pada Jumat (8/8/2025).

Prajurit TNI AD yang baru dua bulan berdinas itu diduga menjalani pendisiplinan fisik dari seniornya. Prada Lucky Namo meninggal setelah dirawat di rumah sakit pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Orang tuanya menduga ia meninggal akibat dianiaya seniornya saat bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Prada Lucky menyelesaikan pendidikan militernya pada Mei 2025 dan langsung ditugaskan ke NTT. Harapan keluarga akan masa depan cerah sang putra hancur ketika tubuh Prada Lucky ditemukan dalam kondisi mengenaskan.

Sang ibu, yang datang ke rumah sakit, mendapati luka lebam, sayatan dan memar di bagian rusuk kiri tubuh anaknya.

Kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo ini menimbulkan duka mendalam dan sorotan publik.

“Beta taruhkan punya nyawa. Beta tentara, beta aturan keadilan. Beta berani, beta solid, terbukti,” kata Serma Cristian Namo dengan suara penuh emosi saat menuntut keadilan atas kematian putranya.

Laman: 1 2 3 4
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Prada Lucky Baru 2 Bulan Jadi Anggota TNI Sudah Tewas, Brigjen Wahyu Yudhayana Pastikan Tak Toleransi Pelaku
Prada Lucky Tewas Dianiaya Senior, TB Hasanuddin Desak Pelaku Dihukum Lebih Berat
Detik-detik dan Kronologi Prajurit TNI AD Pratu J Bunuh Pengamen di Senen
Jenderal Dudung Beri Jaminan Ini ke Prajurit TNI AD Peraih Medali SEA Games 2023
Prajurit TNI AD Akan Berangkat Tugas ke Papua, Jenderal Dudung: Siapkan Mental Kalian Hadapi Situasi dan Kondisi
Prajurit TNI AD Rancang Rompi Antipeluru dari Pelepah Pisang, Mampu Deteksi Pergerakan dan Detak Jantung
Prajurit TNI AD Tewas Usai Dikeroyok OTK, Polisi Lakukan Prarekonstruksi
Jenderal Andika Perkasa Pastikan Prajurit TNI AD yang Terluka Tembak Mendapat Perawatan Maksimal