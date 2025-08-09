Menu
Beranda Nasional Aturan Baru Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS 2025 Resmi Disahkan Pemerintah, Ini Rinciannya

Aturan Baru Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS 2025 Resmi Disahkan Pemerintah, Ini Rinciannya

Muhammad Nursam - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Ilustrasi. (int)

Fajar.co.id, Jakarta -- Anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah disetujui pemerintah melalui Menteri Keuangan.

Sejatinya, anggaran yang baru disahkan Sri Mulyani tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

PNS yang mendekati masa pensiun, penting untuk memahami rincian tunjangan itu agar dapat merencanakan keuangan masa depan dengan lebih baik.

Menilik aturan itu, pensiunan disebut menerima empat komponen utama dalam sistem pembayaran pensiun, masing-masing:
Gaji Pokok Pensiun
Tunjangan Pangan
Tunjangan Anak
Tunjangan Suami/Istri

Hanya saja, seiring beralihnya status dari PNS aktif ke pensiunan, sejumlah tunjangan yang sebelumnya diterima akan dihentikan pembayarannya.

Penyeebabnya karena tunjangan tersebut hanya berlaku bagi PNS yang masih menjalankan tugas aktif di instansi pemerintah.

Ada 6 daftar tunjangan yang tidak lagi diberikan kepada PNS yang resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun, Masing:

1.Tunjangan Jabatan

Status jabatan tidak lagi berlaku bagi pensiunan. Tunjangan ini otomatis dihentikan.

2.Tunjangan Kinerja atau Tukin

Tukin memang hanya diperuntukkan bagi PNS pusat maupun daerah dengan penamaan yang berbeda, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di daerah.

3.Tunjangan Umum

Melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2006, tunjangan umum diberikan kepada PNS yang tidak memiliki tunjangan jabatan. Tunjangan ini juga dihentikan pasca pensiun.

4.Tunjangan Makan

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Ada Bantuan Hukum untuk ASN, Simak Penjelasan Kanwil Kemenkum Sulsel
Terkait Gaji Guru Honorer, PNS, Dosen, hingga Guru Besar, Menkeu Sri Mulyani Beber Anggaran yang Digelontorkan
Gaji Pensiunan Naik 12 Persen, Ini Rincian Terbarunya untuk Semua Golongan
Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kabinet
Prabowo Ingin KSTI 2025 Lahirkan Terobosan, Sri Mulyani Ungkap Anggaran untuk Sektor Pendidikan
Presiden Prabowo Teken Perpres, Dokter Spesialis Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Bulan, Jansen Sitindaon: Mantap Ini
Presiden Prabowo Beri Tunjangan Fantastis ke Dokter Spesialis di Daerah Pelosok, Yan Harahap: Patut Diapresiasi
Beredar Kabar Gaji Naik per Agustus, Berikut Hak-hak Pensiunan PNS Mulai dari Tunjangan hingga Jaminan Kesehatan