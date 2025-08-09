Berburu Tanda Tangan Benjamin Sesko,MU Menangkan Lomba dengan Newcastle, Waspada “Kutukan” Pemain Mahal

FAJAR.CO.ID -- Manchester United (MU) akhirnya yang memenangkan lomba berburu tanda tangan penyerang asal Slovenia, Benjamin Sesko. The Red Devils akhirnya memboyong bomber Slovenia berusia 22 tahun itu dengan nilai transfer 85 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun.

Manchester United mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig pada Sabtu (9/8/2025). Kehadiran Sesko akan mengatasi kerinduan MU akan figur penyerang tajam.

Rupanya, Manchester United terpesona dengan ketajaman serangan sang bomber. Musim lalu, Sesko mencetak 21 gol dan enam assist untuk RB Leipzig.

Total dia mengemas 39 gol dalam 83 penampilan untuk klub Bundesliga itu selama dua tahun sejak didatangkan dari RB Salzburg pada musim panas 2023 lalu.

Capaian ini berbanding terbalik dengan kondisi juru serang "Setan Merah" musim lalu. Tak satu pun penyerang Manchester United yang bisa mencapai dua digit gol pada Premier League 2024-2025.

Rasmus Hojlund hanya bikin empat gol sementara Joshua ZIrkzee cuma terhitung tiga kali menjebol gawang musuh di Premier League.

Pemain paling produktif dengan insting mencetak bola yang tajam di MU pada musim lalu, justru sang winger, Amad Diallo. Dia mencatatkan jumlah gol sebanyak delapan gol.

Sesko akan menjadi amunisi baru di lini serang skuad asuhan Amorim musim depan.

Direktur sepak bola MU, Jason Wilcox mengakui Benjamin Sesko memiliki kombinasi langka antara kecepatan yang luar biasa dan kemampuan untuk mendominasi para pemain bertahan secara fisik.

"Kelebihan ini menjadikannya salah satu talenta muda paling luar biasa di dunia sepak bola," ujar Jason Wilcox.