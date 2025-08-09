Buka Akses Wisata Kepulauan, Pemprov Sulsel Siap Luncurkan Seaplane

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan melaunching perdana pesawat amfibi (seaplane) sekaligus melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan water aerodrome di Taman Andalan, Center Point of Indonesia (CPI) Kota Makassar, pada Senin (11/8/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Pemprov Sulsel dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai bagian dari program peningkatan akses ke wilayah kepulauan serta pengembangan sektor pariwisata daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo mengatakan kehadiran seaplane akan menjadi solusi transportasi udara baru, khususnya bagi daerah-daerah kepulauan yang selama ini sulit dijangkau oleh moda transportasi konvensional.

“Insya Allah nanti akan dilaunching oleh Bapak Gubernur Sulsel (Andi Sudirman Sulaiman) bersama pihak Kementerian Perhubungan. Salah satu tujuannya adalah membuka akses ke destinasi wisata yang sulit dijangkau, seperti daerah kepulauan,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Pada tahap awal uji coba, pesawat amfibi yang digunakan adalah Cessna 172 special edition. Pesawat ini mampu mendarat di perairan maupun di landasan darat, sehingga fleksibel untuk melayani penumpang ke berbagai titik.

Erwin menambahkan, program ini merupakan bagian dari rencana besar Pemprov Sulsel menghadirkan bandara perairan (waterbase airport) pertama di Sulsel yang nantinya akan terbuka untuk umum.

“Ini juga sejalan dengan visi Bapak Gubernur dalam memperluas konektivitas dan menghadirkan pilihan transportasi baru yang efisien serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya. (*)