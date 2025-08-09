El Rumi vs Jefri Nichol Tayang di Mana? Live Streaming Superstar Knockout Vol.3 Malam Ini

FAJAR.CO.ID -- Live streaming laga rematch yang mempertemukan El Rumi vs Jefri Nichol 2 akan tayang malam ini, Sabtu (8/8/2025). Pertarungan ini dapat diakses melalui layanan streaming Vidio dengan paket khusus Superstar Knockout 3.

Ajang Superstar Knockout: King of the Ring menjadi panggung rematch panas antara El Rumi dan Jefri Nichol. Laga rematch El Rumi dan Jefri Nichol jadi partai tinju yang paling ditunggu masyarakat Indonesia tahun ini.

Tidak sekadar pertarungan biasa, keduanya bakal bersaing untuk memperebutkan gelar King of The Ring dan sabuk Influencer Championship Boxing (ICB).

Keduanya pernah bertemu pada 12 November 2023. El Rumi menang tipis. Keputusan juri dianggap kontroversial, sebab El Rumi kala itu menang angka. Penonton menganggap kemenangan seharusnya milik Jefri Nichol yang bermain agresif dengan melepaskan lebih banyak pukulan.

Kini, Jefri bertekad membalas kekalahan itu dalam pertemuan keduanya dengan El Rumi.

Laga rematch panas antara El Rumi vs Jefri Nichol berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pertarungan dimulai pada pukul 22.35 WIB.

Keduanya sudah sama-sama mengirimkan psy war menjelang laga. Jefri Nichol menyebut kemenangan angka di Superstar Knockout Vol. 3 tidak akan menjadi tolok ukurnya. Paling utama baginya adalah menjatuhkan El Rumi.

"Judulnya aja Superstar Knockout. Harus ada yang knockout berarti," ujarnya.

Sementara lawannya, El Rumi menantang Jefri Nichol untuk membuatnya Knock Out (KO) dalam dua ronde. Anak musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty mengakui Jefri Nichol memiliki power yang kuat, tetapi napasnya tidak kuat.