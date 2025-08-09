Hasil Duel Tinju El Rumi vs Jefri Nichol Siapa yang Menang? El Rumi Anggap Enteng Jefri Nichol: Cuma Kuat 2 Ronde

Menu
Redaksi Fajar Online - Nasional, Selebriti
FAJAR.CO.ID -- Hasil pertarungan tinju antara El Rumi vs Jefri Nichol malam ini akan menentukan pemenang sejati. Psywar sudah memanas sejak menjelang laga. El Rumi mengangap enteng lawannya, Jefri Nichol dan menilainya cuma kuat 2 ronde.

Laga rematch ini menjadi pertarungan terakhir El Rumi di dunia tinju.

Psy war panas sudah berlangsung sebelum laga yang akan digelar malam ini. El Rumi optimistis mengulang kemenangan yang pernah diraihnya saat melawan Jefri Nichol pada 2023 lalu.

Putra musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu pun menganggap enteng lawannya, Jefri Nichol. Bahkan, El Rumi menantang Jefri Nichol untuk membuatnya KO dan tidur dalam dua ronde permainan.

“Nichol itu kuatnya dua ronde doang. Ronde 3, 4, 5 sorry aja nih,” ujar El Rumi.

El Rumi dan Jefri Nichol akan melakoni pertarungan tinju di atas ring dalam pertandingan tinju selebriti Superstar Knockout King of The Ring yang akan digelar di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

El Rumi pun mengungkap kelemahan Jefri Nichol pada stamina dan napasnya. Diakuinya, kekuatan serangan Jefri Nichol cukup kuat, tetapi hanya bertahan dalam dua ronde saja. Selebihnya, Jefri Nichol lemah pada napasnya.

Saat pertarungan sebelumnya, stamina menjadi titik lemah Jefri Nichol. Dia terlihat kehabisan tenaga di ronde akhir, hingga menjadi sasaran pukulan El Rumi, meski tak sampai knock out.

Kini, Jefri Nichol mengaku telah melakukan berbagai persiapan fisik dan mental. Ia bahkan menghentikan kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol sejak April 2025 demi meningkatkan stamina dan mengendalikan emosi.

