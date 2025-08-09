Heboh Rekening Buat Bangun Masjid Ustaz Das’ad Diblokir PPATK, Kader PDIP: Itu Termasuk Perbuatan Melawan Hukum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto, publik mengira bahwa bos PPATK tidak akan lagi melakukan pemblokiran terhadap rekening masyarakat.

Hanya saja, perkiraan publik itu dipatahkan setelah masih adanya rekening masyarakat kecil yang menjadi korban pemblokiran.

Bahkan, yang paling teranyar, rekening untuk membangun Masjid Ustaz Das'ad Latif dikabarkan kena blokir oleh PPATK.

Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa apa yang dilakukan PPATK tersebut mesti ditelusuri.

"Kita sih mengecam yah apa yang dilakukan oleh PPATK, memblokir banyak rekening belakangan ini," kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Sabtu (9/8/2025).

Dikatakan Ferdinand, PPATK selalu berdalih bahwa mereka hanya memblokir rekening yang terindikasi ada temuan khusus di dalamnya.

"Nah kenapa rekening Ustaz Das'ad kena blokir? Perlu ditelusuri juga, apakah ada aliran dana yang tidak benar masuk ke rekening beliau, kita tidak tahu," sebutnya.

Jika memang rekening Ustaz Das'ad bersih, kata Ferdinand, ia menyarankan agar penceramah ternama Sulsel itu melakukan gugatan di Pengadilan.

"Digugat saja itu PPATK ke pengadilan, ganti rugi. Itu kan termasuk perbuatan melawan hukum," sesalnya.

"Mereka memblokir rekening yang tidak terindikasi menerima aliran dana yang tidak benar," Ferdinand menuturkan.

Ferdinand bilang, PPATK bisa dinyatakan melakukan kewenangannya secara salah. Apalagi jika Ustaz Das'ad merasa banyak dirugikan.

"Tapi itu tadi, kenapa bisa diblokir, ada apa, kan itu juga pertanyaan," kuncinya.