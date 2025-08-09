Menu
Beranda Sulsel Kanwil Kemenham Sulsel Dorong Dunia Usaha Cegah Pelanggaran HAM

Kanwil Kemenham Sulsel Dorong Dunia Usaha Cegah Pelanggaran HAM

Selfi - Sulsel
Komentar
  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Sulawesi Selatan terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dalam penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor bisnis.

Salah satunya lewat Sosialisasi dan Koordinasi Pengisian Aplikasi Penilaian Risiko Indikasi Pelanggaran HAM (PRISMA) yang digelar di PT Tirta Sukses Perkasa, produsen air minum kemasan merek Club.

Tim Kemenham Sulsel membeberkan fungsi PRISMA sebagai alat bantu perusahaan dalam mendeteksi dan mengelola potensi risiko pelanggaran HAM di lini operasional.

Bukan hanya itu, dibahas juga manfaat PRISMA untuk memperkuat tata kelola, mematuhi regulasi, sekaligus membangun citra sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan etis.

Tim juga menjelaskan alur teknis pengisian mulai dari permohonan akses, proses login, pengisian profil perusahaan dan penanggung jawab (PIC), hingga assessment mandiri dengan 12 kategori pertanyaan berbasis HAM.

Pihak PT Tirta Sukses Perkasa menyatakan siap mengisi PRISMA secara mandiri dan melaporkan perkembangan kepada Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Dua perusahaan lain, PT Tirta Fresindo (Mayora Group) dan Jordan Bakery, juga telah menerima permintaan pengisian dan tengah memproses tindak lanjut.

Kepala Kanwil Kemenham Sulsel, Daniel Rumsowek, mengapresiasi keterlibatan aktif perusahaan.

"Kami mengapresiasi langkah PT Tirta Sukses Perkasa yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap penghormatan HAM dalam dunia usaha," kata Daniel, Sabtu (9/8/2025).

Melalui PRISMA, Daniel berharap perusahaan tidak hanya melihat kepatuhan hukum sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan ekosistem bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

HAM Bukan Sekadar Wacana! Aparatur Diminta Ubah Cara Kerja
Bukan dari APBN! Ini Fakta Dana Rp3 Miliar untuk Koperasi Merah Putih, Zulhas Jelaskan Begini…
Manfaatkan LinkUMKM BRI, Produsen Minuman Ini Tingkatkan Ketrampilan dan Mampu Perluas Skala Usaha
Prabowo Kritik Negara Barat yang Ajari HAM, Tapi Diam Melihat Pelanggaran HAM di Gaza Palestina
11 Warga Tewas Dibunuh KKB di Papua, Komnas HAM Desak Penegakan Hukum
Ferdinand Hutahaean: Trump Tak Cuma Hajar Cina, Tapi Mau Atur Ulang Dunia
Yenny Wahid Dapat Penghargaan dari Universitas Soka, Contoh Nyata Kepemimpinan Perempuan yang Bisa Mengubah Dunia
Bukan Sekadar Pelanggaran HAM, Pagar Laut Tangerang Diduga Sarat Korupsi, Jhon Sitorus: Gampang Cari Siapa Bohirnya