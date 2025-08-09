Menu
Beranda Internasional Kecam Rencana Jahat Israel Kuasai Total Gaza, Jerman Hentikan Ekspor Senjata

Kecam Rencana Jahat Israel Kuasai Total Gaza, Jerman Hentikan Ekspor Senjata

Redaksi Fajar Online - Internasional
Komentar
  • Bagikan
Remaja Palestina ditembak di mata oleh Tentara Israel saat mengantre bantuan makanan (Al Jazeera)

FAJAR.CO.ID -- Jerman menolak tegas dan mengecam rencana jahat Israel yang ingin menguasai Jalur Gaza, Palestina. Sebagai bentuk kecaman terhadap rencana jahat penjajah itu, Jerman menghentikan ekspor senjata ke Israel.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menghentikan ekspor senjata ke Israel sebagai respons terhadap kecaman global terhadap rencana jahat Israel untuk menguasai Jalur Gaza secara total.

Merz secara terbuka mengkritik kebijakan Israel yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan di Gaza. Dia juga menilai keputusan Israel menguasai total Gaza sebagai kebijakan yang "tidak jelas"

Kondisi anak-anak Gaza krisis makanan (Dok. Le Monde)

Merz menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dari Hamas. Juga menekankan pentingnya membebaskan sandera yang menjadi "prioritas tertinggi" bagi Berlin bersamaan dengan upaya untuk mencapai gencatan senjata.

Namun, tindakan militer yang lebih keras yang diambil Kabinet Keamanan Israel membuat pencapaian tujuan tersebut semakin sulit.

Menyikapi semakin tidak jelasnya Israel di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin menguasai total Gaza, Pemerintah Jerman memutuskan menghentikan sementara persetujuan ekspor peralatan militer yang dapat digunakan di Gaza.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan bahwa pemerintahannya sangat prihatin terhadap penderitaan yang terus berlanjut bagi penduduk sipil di Gaza.

"Dengan serangan militer yang direncanakan, pemerintah Israel memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya atas penyediaan kebutuhan bagi penduduk sipil," ungkap Merz pada Jumat (8/8/2025), seperti dilansir The Guardian.

Laman: 1 2 3
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Eks Kapten Timnas Palestina Suleiman Obaid, Tewas dalam Serangan Israel di Gaza
Aksi Bela Palestina, Sugiono Siap Kirim 10 Ribu Ton Beras ke Gaza
Samakan Genosida Gaza dengan Holocaust Nazi, Aktris Film Harry Potter Ini Sedih: Saya Seorang Yahudi, Hitler Membuat Kita Seperti Dia
Hidayat Nur Wahid Bagikan Aksi Gerakan Stop Starving Gaza: Mengutuk Kejahatan Israel
Kontradiksi Danone, Bantah Afiliasi Israel tapi Akui Berbisnis, Aktivis Pro-Palestina: Keuntungan Berkontribusi pada Genosida
Pengayaan Uraniumnya Diserang AS dan Israel, Iran Tegas Ogah Menyerah Soal Nuklir
Warga Gaza Kelaparan, PM Israel Benjamin Netanyahu Keracunan Makanan
Israel Bombardir Kota Damaskus, Kementerian Pertahanan Hancur