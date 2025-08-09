Luluhkan Maia dan Syifa agar Diizinkan Hadapi Jefri Nichol, El Rumi Siap Bungkam Netizen yang Menuduh Curang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Malam ini El Rumi kembali naik ring menghadapi aktor Jefri Nichol di ajang Superstar Knockout: King of The Ring, di JICC Senayan, Jakarta Pusat.

Ini merupakan duel ulang. Di mana pada 2023 pertandingan pertama mereka dimenangkan El Rumi hanya dengan selisih dua poin.

Keputusan El untuk kembali bertanding sejatinya membuat sang ibu, Maia Estianty, dan kekasihnya, Syifa Hadju, khawatir.

“Bunda sama Syifa pasti khawatir ya dan takut aku tinju lagi. Tapi pertandingan ini harus dilakukan,” ujar El Rumi dalam konferensi pers, Jumat (8/8/2025).

El bilang, duel ini bukan sekadar adu fisik, tetapi juga untuk membuktikan siapa pemenang sejati.

“Pertandingan pertama kan aku disebut curang. Nah, ini pertandingan yang aku mau untuk bungkam mulut netizen,” ujarnya.

Maia dan Syifa sebelumnya menolak, tetapi usaha El Rumi membuat keduanya luluh dan memberikan izin. Itu setelah mereka mengetahui El akan memakai pelindung kepala.

“Kemungkinan Bunda sama Syifa akan hadir buat nonton. Itu pasti menambah semangat di atas ring nanti,” katanya.

Pertarungan melawan Nichol kali ini, kata El, akan menjadi yang terakhir dalam karier tinjunya.

Putra kedua Ahmad Dhani itu mengaku tidak ingin mengambil risiko kesehatan jangka panjang.

“Takutnya nanti malah sakit berkepanjangan, kayak parkinson atau apa, jadi lebih baik terakhir saja,” sebutnya.

Terkait prediksi sejumlah pihak bahwa dia bakal kalah, El tak ingin memastikan. Baginya yang terpenting menjalani dan saling respek.

“Menang atau kalah, aku dan Nichol sama-sama respek dan akan mengakui kemenangan masing-masing,” tandasnya, bijak. (bs-sam/fajar)