Menu
Beranda Selebriti Luluhkan Maia dan Syifa agar Diizinkan Hadapi Jefri Nichol, El Rumi Siap Bungkam Netizen yang Menuduh Curang

Luluhkan Maia dan Syifa agar Diizinkan Hadapi Jefri Nichol, El Rumi Siap Bungkam Netizen yang Menuduh Curang

Muhammad Nursam - Selebriti
Komentar
  • Bagikan
El Rumi tantang Jefri Nichol di laga tinju Superstar Knockout Vol. 3. (Rizky Ahmad Fauzi-Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Malam ini El Rumi kembali naik ring menghadapi aktor Jefri Nichol di ajang Superstar Knockout: King of The Ring, di JICC Senayan, Jakarta Pusat.

Ini merupakan duel ulang. Di mana pada 2023 pertandingan pertama mereka dimenangkan El Rumi hanya dengan selisih dua poin.

Keputusan El untuk kembali bertanding sejatinya membuat sang ibu, Maia Estianty, dan kekasihnya, Syifa Hadju, khawatir.

“Bunda sama Syifa pasti khawatir ya dan takut aku tinju lagi. Tapi pertandingan ini harus dilakukan,” ujar El Rumi dalam konferensi pers, Jumat (8/8/2025).

El bilang, duel ini bukan sekadar adu fisik, tetapi juga untuk membuktikan siapa pemenang sejati.

“Pertandingan pertama kan aku disebut curang. Nah, ini pertandingan yang aku mau untuk bungkam mulut netizen,” ujarnya.

Maia dan Syifa sebelumnya menolak, tetapi usaha El Rumi membuat keduanya luluh dan memberikan izin. Itu setelah mereka mengetahui El akan memakai pelindung kepala.

“Kemungkinan Bunda sama Syifa akan hadir buat nonton. Itu pasti menambah semangat di atas ring nanti,” katanya.

Pertarungan melawan Nichol kali ini, kata El, akan menjadi yang terakhir dalam karier tinjunya.

Putra kedua Ahmad Dhani itu mengaku tidak ingin mengambil risiko kesehatan jangka panjang.

“Takutnya nanti malah sakit berkepanjangan, kayak parkinson atau apa, jadi lebih baik terakhir saja,” sebutnya.

Terkait prediksi sejumlah pihak bahwa dia bakal kalah, El tak ingin memastikan. Baginya yang terpenting menjalani dan saling respek.

“Menang atau kalah, aku dan Nichol sama-sama respek dan akan mengakui kemenangan masing-masing,” tandasnya, bijak. (bs-sam/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Malam Ini Tanding Ulang Jefri Nichol Vs El Rumi, Sesumbar Ada yang Tertidur KO
El Rumi vs Jefri Nichol Tayang di Mana? Live Streaming Superstar Knockout Vol.3 Malam Ini
Pernyataan Lawas Maia Estianty Soal Tak Suka dengan Wanita yang Didekati El Rumi, Benarkah Erika Carlina?
Ramai Dikabarkan Bersitegang dengan El Rumi, Ini Penjelasan Syamsir Alam
Full Effort, El Rumi Beri Tas Ratusan Juta ke Syifa Hadju
Imbas Kontroversi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Instagram El Rumi Digeruduk Netizen
Tidak Hanya kepada Fuji, Tatapan Mendalam Verrell Bramasta Ternyata Juga Kepada Syifa Hadju
Syifa Hadju Pilih Vakum dari Dunia Hiburan Dibanding dapat Peran Adegan Mesra