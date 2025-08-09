Malam Ini Tanding Ulang Jefri Nichol Vs El Rumi, Sesumbar Ada yang Tertidur KO

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- El Rumi dan Jefri Nichol akan menjalani tanding ulang alias rematch di ajang Superstar Knockout: King of the Ring.

Panggung tinju selebritis ini disebut bakal panas. Pasalnya, pertandingan yang mempertemukan keduanya menuai kontroversi.

Saat itu El Rumi hanya menang angka. Banyak penonton menilai, kemenangan seharusnya milik Jefri Nichol yang bermain agresif.

Jefri Nichol, mengaku menjadikan pertandingan kali ini sebagai bahan bakar untuk dirinya.

"Jadi motivasi di match kali ini gue jadi lebih baik. Tapi nggak sampai ngeganggu gitu, gue jadi motivasi buat jadi lebih baik aja," ujar Jefri Nichol.

Dia menegaskan bahwa laga kali ini tidak akan berakhir hambar.

"Seseorang harus tidur besok malam, guys. Soalnya judulnya aja Superstar Knockout," tegas Jefri Nichol dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).

Sementara itu, El Rumi, membeberkan analisisnya terkait keunggulan dan kelemahan lawannya.

"Gue selalu bilang power Jefri kuat tapi memang napas dia gak kuat," ujar El Rumi .

Kekasih Syifa Hadju itu bahkan menantang Jefri Nichol untuk membuatnya KO dalam dua ronde.

"Menurut gue Jefri Nichol bisa bikin gue tidur di ronde satu atau dua. Tapi kalau udah ronde dua ke atas, jangan berharap bisa bikin gue tidur," kata El Rumi.

Bila Jefri Nichol tak bisa melakukannya, putra Ahmad Dhani ini yakin bisa memegang kendali pertarungan.

"Coba aja kalau bisa. Kalau gak bisa ya, sorry aja deh, ronde tiga, empat, lima itu punya gue. Itu udah pasti," sesumbar El Rumi.