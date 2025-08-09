OLXmobbi Hadir di GIIAS 2025, Bawa Layanan Trade-In dan Jual Mobil Bekas Langsung di Lokasi

FAJAR.CO.ID - OLXmobbi kembali berpartisipasi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 sebagai Official Trade-in Partner, menawarkan kemudahan bagi pengunjung yang ingin melakukan tukar tambah atau jual mobil bekas. Berlokasi di Pre Function Hall 10 dan Area Parkir Hall 11 ICE BSD, OLXmobbi menghadirkan layanan inspeksi, penawaran harga, hingga penyelesaian transaksi di satu tempat.

Pengunjung yang membawa mobilnya ke booth OLXmobbi dapat langsung melakukan proses pengecekan kondisi kendaraan. Inspeksi ini memakan waktu sekitar satu jam, dilanjutkan dengan penawaran harga yang transparan. Jika disepakati, pembayaran bisa dilakukan setelah seluruh dokumen lengkap, sehingga proses jual mobil bisa selesai di hari yang sama.

Kampanye #PilihYangAhli di Pameran Otomotif

Tahun ini, OLXmobbi membawa kampanye #PilihYangAhli ke GIIAS 2025 dengan cara yang unik. Empat musisi rap tanah air Iwa K, Yacko, Derry Neo, dan Mister Nobody terlibat dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya memilih mitra yang tepercaya untuk urusan jual atau trade-in mobil.

Direktur OLXmobbi, Agung Iskandar, menjelaskan alasan di balik kampanye ini.

“Yang bikin mumet itu, apakah mobil lama bisa dipastikan terjual secara cepat dengan harga yang tepat ketika seseorang akan beli mobil impian. Proses penjualan yang ribet malah bisa jadi keluar biaya tambahan nantinya. Nah, GIIAS 2025 ini menjadi momen yang tepat untuk upgrade kendaraan didukung dengan proses trade-in untuk jual instan di booth OLXmobbi,” ujarnya.